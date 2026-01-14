Petro sacude su Gobierno: lo que viene tras cambios en Presidencia, Igualdad y DNI

Este miércoles la Casa de Nariño se llenó de renuncias y cambios. La soledad del poder se regó por los pasillos y subió hasta el tercer piso, donde queda el despacho del presidente Gustavo Petro. Anoche, en un nuevo Consejo de Ministros televisado, el presidente ya no tenía sentada a su lado a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien le pasó su renuncia horas antes; una salida que EL COLOMBIANO anticipó la semana pasada. Con este cambio, ya son seis los funcionarios que han sido la mano derecha del jefe de Estado. No le duran y casi todos tienen serios cuestionamientos: Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua por el escándalo de la Ungrd, por solo nombrar un ejemplo.

Pero la saliente directora del Dapre no quedó con las manos vacías. Todo lo contrario. Se va de la Presidencia para ser gerente del Fondo de Adaptación, una entidad dedicada a atender emergencias producto del cambio climático con una bolsa de presupuesto anual de $668 mil millones de pesos y una planta provisional que permite hacer contrataciones con facilidad. Y desde allí tiene una pelea ganada con Carlos Carrillo, director de la Ungrd, quien había sido gerente encargado de ese Fondo y hace poco denunció una “masacre laboral” en la que salieron varios técnicos que venían trabajando desde el gobierno Santos. En ese contexto, este diario contó hace unos días que la funcionaria dejó amarrados en tiempo récord 49 cargos de personas cercanas: 19 en Presidencia y 30 en el Fondo. Pero hay dos hechos adicionales que no se conocían hasta ahora. Primero, que el 7 de enero, hace una semana, cuando ya sospechaba su salida, Rodríguez envió una carta a la directora de la Función Pública con el asunto: “Solicitud respetuosa: agilización en la aplicación de pruebas de competencias para la vinculación de servidores de libre nombramiento y remoción en la Presidencia”.

Carta de Angie Rodríguez a Función Pública.

Tanta era la prisa de la funcionaria, que según la carta en poder de este periódico, solicita que “se atienda con URGENCIA (sic) las solicitudes de programación y aplicación de pruebas meritocráticas a los aspirantes (...) con el propósito de lograr la provisión de losempleos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”. Es decir, en pleno año electoral, dejó todo listo para ubicar a su gente antes del 31 de enero, el afán era porque sabía que podía salir de un momento a otro, según fuentes. Segundo, horas antes de dejar el cargo, citó a una reunión “extraordinaria presencial” que tenía como propósito cambiar al director del Fondo Colombia en Paz, Frank Wilson García. Así se ve reflejado en un documento reservado que dice que ese era uno de los puntos de la agenda. Rodríguez tenía la intención de tener control sobre ese otro Fondo dejando a gente de su línea e incluso, agregan las fuentes de Palacio, por encima de las instrucciones del presidente Petro, quien se molestó.

Salida del MinIgualdad

Con quien también se molestó el mandatario fue con Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad, a quien tanto defendía diciendo que “había leído a Marx con él en París junto a un sindicato de actores porno”. Pues este miércoles, EL COLOMBIANO conoció que Petro le pidió la renuncia y un hecho que tuvo que ver en esa decisión fue una investigación que publicamos a principios del pasado mes de diciembre. Según la denuncia, el entonces viceministro Dumar Guevara, puesto por Florián, insultó a través de unos chats a la hija mayor del mandatario, Andrea Petro. También alertamos sobre los problemas con un contrato por más de $55 mil millones de pesos con un operador logístico en donde había trabajado Guevara. En los chats revelados se lee que en la visita de Andrea Petro y su mamá Luz Mary Herrán (exesposa del presidente), el viceministro dice: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo (sic)”. Según fuentes, ese hecho fue determinante para que el presidente Petro tomara la decisión de sacar a Florián, pero esperó algunas semanas para hacer el cambio. Se habla también de la salida de la ministra de las TIC, Carina Murcia, pero todavía no es un hecho, aunque el presidente Petro también tendría reparos sobre ella, en el círculo de Murcia niegan que vaya a salir. Por ahora.

Enroque en Inteligencia