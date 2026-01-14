Petro sacude su Gobierno: lo que viene tras cambios en Presidencia, Igualdad y DNI

Este miércoles la Casa de Nariño se llenó de renuncias y cambios. La soledad del poder se regó por los pasillos y subió hasta el tercer piso, donde queda el despacho del presidente Gustavo Petro. Anoche, en un nuevo Consejo de Ministros televisado, el presidente ya no tenía sentada a su lado a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien le pasó su renuncia horas antes; una salida que EL COLOMBIANO anticipó la semana pasada.
Con este cambio, ya son seis los funcionarios que han sido la mano derecha del jefe de Estado. No le duran y casi todos tienen serios cuestionamientos: Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua por el escándalo de la Ungrd, por solo nombrar un ejemplo.