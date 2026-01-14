Argentina cierra 2025 con la inflación más baja en ocho años, aunque diciembre encendió alertas

Argentina logró en 2025 una inflación anual del 31,5%, la más baja de los últimos ocho años, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca una fuerte desaceleración frente al 117,8% registrado en 2024, el primer año completo del gobierno de Javier Milei. Conozca: Trump felicita a Milei por su “victoria aplastante” en legislativas de Argentina De acuerdo con las cifras oficiales, el resultado anual es el menor desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8%. Sin embargo, el balance positivo convive con señales de preocupación: en diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual del 2,8%, la más alta desde abril y por encima de lo esperado por el mercado.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba una inflación mensual de 2,3% para diciembre. El dato final no solo superó esa previsión, sino que consolidó una racha de varios meses de aceleración. En noviembre, el IPC había sido del 2,5%. Lea también: Así fue la victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina Con este resultado, Argentina encadenó cuatro meses consecutivos de aumento en la inflación mensual, una dinámica que analistas siguen de cerca ante el impacto que podría tener sobre la actividad y el poder adquisitivo.

Milei, ¿salvando la economía en Argentina?

Tras asumir el poder, el gobierno de Javier Milei dispuso en diciembre de 2023 una fuerte devaluación del peso y un paquete de medidas de ajuste fiscal y monetario. Ese shock inicial llevó la inflación mensual al 25,5% en el cierre de 2023 y elevó la tasa interanual hasta un pico del 289,4% en abril de 2024.

Javier Milei, presidente de Argentina. FOTO: Getty Images.

A partir de mediados de 2024, los precios comenzaron a mostrar una tendencia descendente, impulsada por el ajuste del gasto público, la contracción monetaria y una fuerte caída del consumo que redujo la demanda interna.

Un 2025 marcado por la volatilidad

Durante 2025, la inflación mensual mostró un comportamiento fluctuante. Alcanzó un máximo del 3,7% en marzo y un mínimo del 1,5% en mayo, para luego volver a acelerarse desde septiembre, con registros superiores al 2% en un contexto de alta volatilidad cambiaria y tensiones financieras previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según el Indec, en diciembre los precios de los bienes subieron un 2,6% frente a noviembre, mientras que los servicios aumentaron un 3,4%. En el acumulado del año, los bienes registraron un alza del 26,5%, mientras que los servicios se incrementaron un 43,1%.