Video | “Oren por mi papá”: el desgarrador último adiós de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá

“Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”. Con esta frase inició su intervención Thaliana Jiménez, la hija menor de siete años del cantante Yeison Jiménez, durante su homenaje póstumo realizado este miércoles 14 de enero en Bogotá. Le puede interesar: “No escuché voz pidiendo ayuda”: el relato de un agricultor que intentó ayudar la avioneta siniestrada de Yeison Jiménez La menor, quien mantuvo en todo momento su mano agarrada a la de su abuela, Luz Mery Galeano — madre del artista—, decidió hablar en medio de su dolor ante los asistentes sobre los sentimientos por los que atraviesa tras la pérdida de su padre.

La hija menor de Yeison Jiménez, Thaliana Jiménez (derecha) fue la menor que envió el mensaje en el homenaje a su padre. FOTO: Redes sociales @yeison_jimenez

Durante su intervención, la pequeña centró sus palabras en el valor de la figura de los padres en general, enfocándose en los esfuerzos realizados por el cantante, siendo como ejemplo para los demás. “Quiero decirles una cosa... aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan por sus papás...”, comenzó diciendo.

En medio del recinto, rodeada por los familiares, amigos, conocidos, colegas y seguidores del artista de música popular, Thaliana compartió el dolor que embarga a su familia, destacando el rol de padre de Jiménez por encima de su reconocimiento público y carrera profesional.

El sueño interrumpido a los 34 años

Durante el acto, la menor recordó uno de los anhelos más personales de Yeison Jiménez, quien falleció a los 34 años. Según el testimonio de su hija, el mayor interés del cantante no estaba ligado únicamente a los éxitos en los escenarios, sino al desarrollo y futuro de sus hijos. “El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer... pero sé que lo podrá hacer desde el cielito”, manifestó la niña frente a la multitud que escuchaba su relato en silencio, mientras compartía el verdadero anhelo de su padre, ver crecer a sus propios hijos.

Thaliana también utilizó el espacio para elevar una petición directa a todos los presentes, basándose en una conversación previa que sostuvo con el artista. “Que todos los presentes oren por mi papá”, solicitó con firmeza ante el auditorio. También le puede interesar: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada La menor finalizó su participación con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, revelando el último deseo que él le habría expresado. “Agradezcan mucho por sus padres, se los pido. Yo hablé con mi papá, y él lo único que quería es que oraran mucho por él y espero que lo hagamos todos los que están acá... él no quería más”, concluyó.

Detalles del siniestro en Paipa, Boyacá

Este miércoles, 14 de enero de 2026, se llevó a cabo el homenaje oficial al cantante y a los integrantes de su equipo de trabajo en Bogotá. El evento realizado en el Movistar Arena congregó a familiares y amigos cercanos en un ambiente marcado por dolorosos testimonios. El reconocimiento póstumo se realizó tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, donde el artista perdió la vida, tras lo que sería, según la hipótesis de las autoridades, un despegue irregular, que podría haberse evitado.

Así quedó la avioneta del cantante Yeison Jiménez tras el accidente en Paipa. FOTO: Tomada de redes sociales