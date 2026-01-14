Video | “Oren por mi papá”: el desgarrador último adiós de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá

“Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”. Con esta frase inició su intervención Thaliana Jiménez, la hija menor de siete años del cantante Yeison Jiménez, durante su homenaje póstumo realizado este miércoles 14 de enero en Bogotá.
La menor, quien mantuvo en todo momento su mano agarrada a la de su abuela, Luz Mery Galeano — madre del artista—, decidió hablar en medio de su dolor ante los asistentes sobre los sentimientos por los que atraviesa tras la pérdida de su padre.