Mamá de Juan Carlos Suárez habla del homicidio de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Nancy Ortiz, madre de Juan Carlos Suárez —joven procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno— habló por primera vez públicamente sobre el crimen ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Bogotá. Su testimonio fue entregado en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató cómo se enteró de la captura de su hijo y las conversaciones que sostuvo con él tras la agresión que terminó con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes.
Suárez fue el primer capturado por el caso y permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En videos conocidos por la opinión pública se observa al joven golpeando de manera violenta a Moreno, hechos que derivaron en su fallecimiento.