Mamá de Juan Carlos Suárez habla del homicidio de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Nancy Ortiz, madre de Juan Carlos Suárez —joven procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno— habló por primera vez públicamente sobre el crimen ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Bogotá. Su testimonio fue entregado en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató cómo se enteró de la captura de su hijo y las conversaciones que sostuvo con él tras la agresión que terminó con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Entérese: “No he sido capaz de ver los videos”: hermano de Jaime Esteban Moreno reveló cómo su familia se enteró de la tragedia Suárez fue el primer capturado por el caso y permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En videos conocidos por la opinión pública se observa al joven golpeando de manera violenta a Moreno, hechos que derivaron en su fallecimiento.

Durante la entrevista, Ortiz describió a su hijo como una buena persona que cometió un grave error y pidió perdón a la familia de la víctima. Entre lágrimas, afirmó: “Jamás imaginamos esta tragedia. Yo lloro y oro por Jaime Esteban en el cementerio y por mi hijo Juan Carlos. Es duro porque soy madre, pero vengo de otras tragedias en las que perdoné y eso es lo que hay que hacer”.

“Fue la primera vez que se salió sin despedirse”

Según el relato de la mujer, la noche del crimen su hijo salió de la casa sin avisarle mientras ella dormía. “Fue la primera vez que se salió sin despedirse”, recordó. Al día siguiente, un agente de la Policía la contactó para informarle que Juan Carlos estaba detenido. “Yo quedé sentada, quieta, petrificada y no sabía qué pasó”, relató. Inicialmente, le dijeron que el joven había protagonizado una riña, una versión que le resultó extraña porque, según ella, su hijo no solía involucrarse en peleas. Lea también: La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes Ortiz se dirigió entonces a la estación de Policía, donde lo vio por primera vez tras los hechos. Allí, según contó, recibió una llamada del joven.

Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, ha sido uno de los principales de implicados en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre de 2025. FOTO: redes sociales, Policía.

En esa conversación, Juan Carlos le dijo: “Madre, estoy en este problema”, a lo que ella respondió con una frase que calificó como muy dura: “Acabaste con tu abuela y conmigo. (...) Son cosas que pasan y no soy quién para juzgarte. Te amo mucho y seguiré guerreando por ti, porque eres mi hijo”. La madre aseguró que, en ese momento, su hijo no sabía que Jaime Esteban Moreno había fallecido. En la llamada, ella lo cuestionó por la golpiza, pero él le recordó que ella desconocía los detalles de lo ocurrido. Lea aquí: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween “Le dije: ‘Tú eres un hombre de Dios, entonces ahora entrégate, es una prueba y un aprendizaje’. Ahí todavía no sabíamos qué había pasado con Jaime”, señaló.

“Madre, yo soy inocente”

Ortiz relató que notó a su hijo tranquilo y reflexivo. Incluso, le contó que un policía le había regalado una biblia. “Estoy orando, madre”, le dijo Juan Carlos, según el testimonio. Tras regresar a su casa, Nancy Ortiz se enteró por televisión de la muerte del estudiante. “Yo quedé petrificada”, manifestó. Más adelante, cuando volvió a hablar con su hijo, le preguntó por lo ocurrido. “Le dije: ‘Juan Carlos, ¿y esto por qué?’. Él me respondió: ‘Madre, yo soy inocente, yo no lo maté’”, afirmó. Ortiz le pidió entonces que le dijera la verdad a su abuela, porque lo que más le importaba era conocer lo que realmente había sucedido. Conozca: Implicado en caso Jaime Moreno busca preacuerdo para reducir su condena La mujer aseguró que lloró al ver los videos del caso y reiteró sus disculpas a la familia de la víctima. “Le pido perdón a Dios y disculpas a ellos, a su señora madre, en especial a su hermano, a su padre y a su familia, porque esto no debió haber sucedido. Esto fue una tragedia para todos”, dijo. Finalmente, afirmó que su hijo no es un asesino y que dejó el caso en manos de Dios. “Un error lo puede cometer cualquiera. Muchas veces uno escucha a los demás y no hace lo que tiene que hacer en el momento, y muchas veces otras personas influyen para llegar a ese punto”, concluyó.

Sobre el Podcast Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es un pódcast de investigación de crímenes reales que se publica los lunes y miércoles. Conducido por los periodistas Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, ganadores del Emmy Suncoast 2023, el programa aborda los casos desde entrevistas exclusivas, evidencia y contexto judicial.

