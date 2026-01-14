Chiara Ferragni quedó absuelta en el caso del ‘pandoro’: la justicia declara extinguido el delito

La justicia italiana puso fin al proceso penal contra Chiara Ferragni por el llamado Pandoro Gate. Un juez de Milán decretó el sobreseimiento del caso y la extinción del delito tras descartar el agravante solicitado por la fiscalía y constatar que la empresaria ya había pagado cuantiosas indemnizaciones a través de acuerdos privados con asociaciones de consumidores.
Ferragni estaba acusada de estafa agravada por promocionar productos —pandoros navideños y huevos de Pascua— con supuestos fines benéficos que luego no se materializaron en función de las ventas. Sin embargo, al retirarse las querellas y no prosperar el agravante, la acusación quedó reducida a estafa simple, un delito que en Italia solo puede perseguirse si existe una denuncia activa.