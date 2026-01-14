El arquero de Nacional Kevin Cataño, de 1.99 metros, tiene el biotipo de los grandes arqueros del mundo

Con la contratación de Kevin Cataño, de 22 años, Atlético Nacional asegura un arquero con biotipo internacional y otra fortaleza que es clave en el fútbol moderno: un guardavallas antipenal. Si bien el conjunto verde tiene en Harlen Castillo a un cuidapalos con un historial positivo como atajador de penas máximas, llega un refuerzo que genera esperanza entre la afición, tal como sucedió en el pasado con David Ospina y Franco Armani, quienes terminaron de pulirse en el “Rey de Copas” y alcanzaron renombre en el exterior. Con Castillo, Cataño y Ospina como gran referente —pero para muchos ya cercano al retiro—, Nacional enfrentará la temporada 2026 en la que sus metas son ganar la Liga colombiana y la Copa Sudamericana. Luis Marquínez, quien era el tercero en la lista de los verdes, se iría al Deportes Tolima u otro club a buscar la continuidad que le permita ratificar sus condiciones técnicas. Inclusive, existe la posibilidad de que se quede y el que se vaya sea “Chipi Chipi”, pero todo se definirá en las próximas horas, pues la Liga Betplay-1 de 2026 comenzará este viernes. Cataño mide 1,99 metros, una estatura poco habitual entre los arqueros colombianos, pero que sí está a la par de figuras del mundo. En el balompié actual ya es muy raro ver porteros titulares en equipos grandes que midan menos de 1,88 m. La talla se ha vuelto un requisito casi obligatorio para jugar en la élite. Lea también: Experiencia y polifuncionalidad: ¿Qué esperar de Milton Casco en Nacional?

Conozca los arqueros más altos que son figuras en el mundo

Para ilustrar este aspecto hay que mencionar a Thibaut Courtois (2,00 m), del Real Madrid, el referente absoluto porque es el ejemplo de que se puede medir dos metros y tener la agilidad de un gato. En ese ranking de figuras que reseñan las páginas especializadas también aparecen el neerlandés Kjell Scherpen (2,06 m), del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica; Andries Noppert (2,03 m), quien se hizo famoso por ser el titular de Países Bajos en el Mundial de Catar y es el portero más alto que ha jugado una Copa del Mundo como titular; Vanja Milinković-Savić (2,02 m), del Torino y de la Selección de Serbia, con un destacado saque de meta, y Lucas Bergström (2,05 m), del Chelsea, internacional con Finlandia. Otros nombres son Giorgi Mamardashvili (1,99 m), georgiano fichado por el Liverpool; Robert Sánchez (1,97 m), español del Chelsea con gran dominio del área chica; Gianluigi Donnarumma (1,96 m), el italiano del PSG cuyo volumen físico lo hace parecer el más grande de todos en el uno contra uno, y Gregor Kobel (1,94 m), el suizo del Borussia Dortmund que es considerado actualmente uno de los mejores del mundo, combinando altura con un juego de pies excelente. Amplíe la noticia: Hijo de campeón de Libertadores y un “gigante” en el arco: él es Kevin Cataño, el nuevo arquero de Nacional

¿Cómo fue el proceso de formación de Kevin Cataño en Nacional?

Kevin Cataño brilló el 2 de diciembre de 2025, cuando fue figura en la final del Torneo BetPlay entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Los nortesantandereanos ganaron 2-1 y empataron 2-2 la serie, pues en la ida su equipo había vencido 1-0 en el estadio de Techo. A pesar de la derrota, Cataño atajó dos penaltis en el tiempo reglamentario y, además, en la tanda definitiva tapó dos remates del cuadro rival, aunque falló su propio cobro cuando fue su turno de patear. Esa presentación lo puso en el radar de Nacional y Millonarios; también se comentó que el joven arquero, nacido en Medellín el 9 de junio del 2003, firmaría con el Inter Miami de la MLS de Lionel Messi.

Cataño estuvo en la cantera verdolaga muchos años. En el video de presentación mostraron cuando, en la categoría sub-12, se enfrentaba al DIM. Édigson “Prono” Velásquez, exarquero, recordó que siempre llamó la atención por su biotipo: “Hizo un gran proceso en divisiones menores de Nacional, donde varios entrenadores tuvimos la fortuna de trabajarlo, de mejorarlo. Después él buscó otros caminos y eso le enseñó a fortalecerse, a enfocarse más”. El ahora preparador de arqueros añadió que, tras la gran campaña con Cundinamarca, el cuadro verde volvió a fijarse en Kevin por sus condiciones y capacidad, “porque ya es una persona diferente, madura, más centrada. Llega de nuevo a una institución grande e importante, donde le van a ayudar a mejorar para que desarrolle su gran talento”.

Cataño, hijo de Édgar Cataño —exzaguero central que fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas de Manizales en 2004—, debutó como profesional en Valledupar FC el 24 de septiembre del 2022. Ahora, en la máxima categoría buscará la consolidación. Firmó contrato hasta diciembre del 2028 y está listo para debutar este sábado frente a Chicó a las 6:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, en caso de que el técnico Diego Arias así lo determine. Nacional ha hecho una transición inteligente. Tiene a Ospina para la jerarquía en los momentos de presión, a Castillo como garantía inmediata y a Cataño como el proyecto a largo plazo que, estadísticamente, ya está pidiendo pista para ser el titular indiscutible en la Copa Sudamericana. Le puede interesar: Prográmese: regresa el fútbol de la Liga Betplay; estas son las fechas y los horarios de la primera fecha

Esto es lo que opina Milton Patiño de Cataño

“El regreso de Kevin Cataño es una noticia muy positiva para todos. Es un arquero formado en la casa, con 11 años de proceso en Atlético Nacional, que conoce el club, su historia y la responsabilidad de vestir estos colores. Su paso por la categoría B fue clave para su crecimiento. Tuvo competencia, minutos y vivencias que hoy lo hacen volver con mayor madurez y una mejor comprensión del juego y del rol del arquero. Kevin es un arquero hecho en casa, formado bajo la identidad y los valores de Nacional. Su regreso reafirma nuestra convicción en los procesos formativos y metodología de trabajo específico desde las divisiones menores”.

