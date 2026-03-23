La historia de Nairo Quintana: de correr en una bicicleta vieja y pesada a conquistar las principales carreras del mundo

Aunque fuera de las carreteras era tímido, sobre la bicicleta Nairo Quintana se transformaba en un atrevido escarabajo que estremeció a Colombia. El hijo de una familia campesina en los Andes libró épicas batallas que lo convirtieron en leyenda.
El ciclista de 36 años, que anunció su retiro para finales de 2026, reúne los condimentos de un héroe colombiano.
El origen humilde anclado a una región agrícola del departamento de Boyacá (centro), la capacidad para subir picos montañosos y los triunfos para un país con una afición enfermiza por el deporte de las bielas.