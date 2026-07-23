Influencers españoles Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter fueron multados por incumplir normas de publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones económicas a tres de los creadores de contenido más reconocidos de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter, tras concluir que incumplieron diferentes disposiciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Las multas, que en conjunto superan los 4.000 euros, fueron impuestas por infracciones consideradas graves y relacionadas con la identificación de publicidad, la protección de menores y la promoción de medicamentos en redes sociales.
Ibai Llanos recibió una sanción de 710 euros, reducida a 568 euros por acogerse al pago anticipado. Según la resolución, varios videos publicados en la red social X durante la presentación del evento La Velada incluían marcas comerciales sin identificar de manera clara que se trataba de contenido publicitario, lo que la CNMC calificó como publicidad encubierta.