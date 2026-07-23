Influencers españoles Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter fueron multados por incumplir normas de publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones económicas a tres de los creadores de contenido más reconocidos de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter, tras concluir que incumplieron diferentes disposiciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las multas, que en conjunto superan los 4.000 euros, fueron impuestas por infracciones consideradas graves y relacionadas con la identificación de publicidad, la protección de menores y la promoción de medicamentos en redes sociales. Ibai Llanos recibió una sanción de 710 euros, reducida a 568 euros por acogerse al pago anticipado. Según la resolución, varios videos publicados en la red social X durante la presentación del evento La Velada incluían marcas comerciales sin identificar de manera clara que se trataba de contenido publicitario, lo que la CNMC calificó como publicidad encubierta.

En el caso de Jordi Wild, la multa ascendió a 1.543,44 euros, reducida posteriormente a 1.241,95 euros. El expediente analizó contenidos publicados en YouTube a través de los canales @ElRinconDeGiorgio y @dwt_fighting, relacionados con el evento Dogfight Wild Tournament. El regulador concluyó que los videos de combates extremos carecían de la clasificación por edades, las advertencias sobre el contenido y las restricciones necesarias para impedir el acceso de menores.

Por su parte, Nachter fue sancionado con 1.779,94 euros, rebajados a 1.067,96 euros tras reconocer su responsabilidad y realizar el pago anticipado. La CNMC determinó que difundió publicidad de productos antigripales en Instagram y Facebook sin incluir las advertencias sanitarias exigidas ni identificar claramente que se trataba de contenido promocional. Lea más: Caso Pandoro: Chiara Ferragni se destapa tras el escándalo que sacudió su imperio digital El organismo recordó que estas obligaciones recaen directamente sobre los creadores de contenido que desarrollan su actividad de forma profesional, independientemente de las herramientas de control que ofrezcan las plataformas digitales donde publican.

Las sanciones se conocen pocos días después de que la CNMC adjudicara tres contratos de asistencia técnica a la empresa portuguesa Primetag, por un valor global de 32.800 euros, para fortalecer la vigilancia automática de publicaciones realizadas por influencers y detectar posibles emplazamientos comerciales no declarados. Además, el regulador reiteró que toda publicidad debe identificarse de manera visible dentro del contenido audiovisual. También precisó que expresiones como “colaboración” o “embajador de marca” no cumplen por sí solas con los requisitos de transparencia establecidos por la normativa, incluso cuando no exista un pago directo por parte de la marca anunciada. Antes de este proceso, la CNMC había emitido requerimientos de corrección a otros creadores de contenido, entre ellos Lola Lolita, Peldanyos, Sofía Suescun, Tamara Gorro y Samantha Vallejo-Nágera, por promociones no identificadas. En esos casos no hubo sanciones porque los hechos ocurrieron antes de que el organismo fijara su criterio interpretativo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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