Dólar abre al alza este jueves, pero analistas ven posible una caída a los $3.100

El dólar inició la jornada en $3.215, lo que representa un incremento de $8,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este jueves en $3.206,86. Durante las primeras operaciones del mercado cambiario, la divisa registró un precio mínimo de $3.207 y alcanzó un máximo de $3.233, manteniéndose cerca de los niveles más bajos observados en los últimos meses. Para Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, un dólar en $3.100 es un escenario posible, aunque no representa la proyección principal del mercado. “Un dólar a $3.100 es alcanzable, pero no es el escenario base. En estos momentos vemos un precio del dólar muy descontado, pero con mucho momentum a la baja, que de llegar a mantenerse, el siguiente soporte se encontraría en los $3.100”, afirmó. El analista sostuvo que el comportamiento reciente de la moneda estadounidense responde tanto a factores internos como internacionales, que han fortalecido al peso colombiano.

¿Qué factores impulsan la fortaleza del peso colombiano?

Según Londoño, uno de los principales factores locales es el optimismo que ha generado el mercado tras la elección de Abelardo de la Espriella y el nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. A esto se suma un contexto internacional favorable para las monedas emergentes. El experto indicó que el carry trade continúa siendo una estrategia atractiva para los inversionistas, debido a la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y Colombia. Entérese: Dólar sigue cayendo y está por bajar de los $3.200, ¿qué se espera estos días? Explicó que, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no muestra apetito por incrementar las tasas de interés, el Banco de la República mantiene su ciclo de aumentos y actualmente la tasa de referencia se ubica en 12%, con posibilidades de subir a 12,5% en el corto plazo para contener una inflación que continúa al alza. Este diferencial de tasas incentiva la llegada de capital extranjero, ya que los inversionistas pueden acceder a financiamiento a menores costos en el exterior e invertir en activos colombianos con mayores rendimientos, fortaleciendo así al peso frente al dólar.

¿Qué riesgos podrían frenar la caída del dólar?

Pese al panorama favorable para la moneda colombiana, el analista advirtió que existen factores que podrían limitar nuevas caídas del dólar. Londoño señaló que los modelos de valoración indican que el peso colombiano ya se encuentra apreciado y que el mercado podría reaccionar con una estrategia conocida como “sell the fact” después del 7 de agosto, una vez se concrete el cambio de gobierno.

En ese escenario, cualquier imprevisto que enfrente la nueva administración podría generar una corrección en el mercado cambiario y frenar la tendencia bajista que ha mostrado el dólar en las últimas semanas. Es importante entender que una menor tasa de cambio puede convertirse en un factor favorable para la economía colombiana al contribuir a moderar la inflación y reducir el costo de diversos bienes importados.

Beneficios del dólar barato

Debido a que el país compra en el exterior insumos agrícolas, como fertilizantes, materias primas para la industria, productos tecnológicos y bienes de consumo, un dólar más barato disminuye los costos de importación, lo que puede reflejarse en precios más bajos para los consumidores y en un alivio para el poder adquisitivo de los hogares. La apreciación del peso también genera efectos positivos sobre las finanzas de las familias y las empresas. Para los hogares, reduce el costo de obligaciones adquiridas en dólares, así como de servicios digitales internacionales y viajes al exterior. En el sector productivo, facilita la importación de maquinaria, tecnología e insumos a precios más competitivos, lo que favorece la inversión, la modernización de las empresas y una mayor eficiencia operativa. En materia fiscal, un peso más fuerte disminuye el costo en moneda local del servicio de la deuda externa del Estado, ya que se requieren menos pesos para cubrir intereses y amortizaciones denominadas en dólares. Este alivio sobre las finanzas públicas podría ampliar el margen para destinar recursos a inversión social, infraestructura y fortalecimiento de los servicios públicos, impulsando la actividad económica en el mediano plazo. Pero no todo es color de rosa porque también afecta a los sectores económicos que dependen de las exportaciones, como el café, la flores, el banano y el aguacate Hass. Esos productores verán menos ganancias. Le puede gustar: El dólar abre hoy miércoles en $3.245 y toca niveles de 2019: estas son las razones de la constante caída Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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