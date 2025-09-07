Buitrago y Egan fueron 4° y 6° en la etapa 15 de la Vuelta: “Nunca nos rendimos”

Lo que hacen Egan Bernal (Ineos) y Santiago Buitrago (Bahrain) en la Vuelta a España es para admirar, para aplaudir. Ya sin opción de podio, los colombianos no se rinden en su deseo de lograr un triunfo de etapa en la edición 80 de la competencia, como sucedió este domingo durante la disputa de la fracción 15, donde lucharon hasta los metros finales para cruzar en el primer lugar.

En el recorrido que se inició en A Veiga/Vegadeo, en una primera parte con duros repechos, y con final en llano, tras 167.8 kilómetros, en Monforte de Lemos, los colombianos, en ese trayecto final en el que no son tan especialistas, mostraron una actitud asombrosa.

Primero rompieron con la calma del pelotón principal, hicieron un recorte significativo y después tuvieron una vibrante lucha por los puestos de honor de la jornada, ganada finalmente al sprint por Mads Pedersen (Lidl – Trek). Estuvieron en fuga 152 km.

A falta de 7 km para la meta, los representantes nacionales, junto a cinco corredores más, le dieron cacería a los punteros de la etapa, el australiano Jay Vine y el belga Louis Vervaeke.

En ese momento, Egan empezó a acelerar el ritmo, pero fue Pedersen quien sacó provecho de sus cualidades como velocistas para triunfar tras un tiempo de 4:02.13.

El venezolano Orluis Aular (Movistar) fue segundo, el italiano Marco Frigo (Israel - Premier Tech), tercero, mientras que Buitrago arribó cuarto y Egan, sexto.