San Siro, del fútbol a la gloria olímpica: Italia abre este viernes sus terceros Juegos de Invierno

Una ceremonia descentralizada en cuatro de las sedes de esta edición, dos pebeteros y Mariah Carey cantando en italiano: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina confían en sorprender al mundo en su apertura oficial de este viernes (2:00 p.m. hora de Colombia). Claro Sports es el dueño de los derechos para toda Latinoamérica y transmitirá en vivo en sus canales. Si París revolucionó en 2024 las ceremonias de los Juegos Olímpicos con su desfile por el río Sena y usando el centro de su ciudad como escenario, Milán-Cortina 2026 presenta otro formato innovador, con varios puntos distantes geográficamente siendo parte del espectáculo de manera simultánea.

En unos Juegos que llevan por nombre oficialmente el de la ciudad de Milán y el de la emblemática estación invernal de Cortina d’Ampezzo, en los Dolomitas, la llama olímpica que ha estado semanas recorriendo Italia reposará, dividida en dos, en un pebetero situado en el Arco della Pace de Milán y en otro en la Piazza Dibona de Cortina, ambos inspirados en su diseño en los nudos entrelazados de Leonardo Da Vinci. La identidad de los últimos relevistas y encargados de encender los pebeteros, tradicionalmente uno de los secretos mejor guardados, pudo haberse filtrado esta semana: según el diario deportivo italiano de referencia, La Gazzetta dello Sport, serán Alberto Tomba y Debora Compagnoni, dos de los esquiadores alpinos más emblemáticos de la historia.

El templo de San Siro

El corazón de la ceremonia será uno de los lugares más reconocidos del deporte italiano: el vetusto pero lleno de historia estadio Giuseppe Meazza (o San Siro), la casa habitual de los clubes de fútbol AC Milan e Inter de Milán. Esas dos formaciones acordaron construir un nuevo recinto, más acorde a sus necesidades actuales y con la vista puesta en la Eurocopa 2032 que Italia coorganizará junto a Turquía, por lo que el viejo San Siro está condenado a la demolición pero antes de ello se permitirá un último baile sumándose a la historia de los Juegos Olímpicos. La ceremonia tendrá también como escenarios secundarios otras tres de las siete sedes de competición de estos Juegos: Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

Entre las personalidades esperadas en Milán e invitadas por el país gobernado por Giorgia Meloni para esta ceremonia destacan el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, dos de los principales colaboradores del presidente Donald Trump. La lista de actuaciones musicales cuenta a su vez con grandes nombres para un show que alternará figuras italianas como Laura Pausini, Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli o el rapero Ghali con estrellas venidas de otros países como el pianista chino Lang Lang y la cantante estadounidense Mariah Carey. “Va a encantar a todos. Cantará una bellísima canción en italiano”, había avanzado el responsable de diseñar el espectáculo, Marco Balich.