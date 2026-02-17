x

Evenepoel ganó la crono en Vuelta a Emiratos y arrebató liderato a Del Toro, ¿quién fue el mejor colombiano?

El belga Remco Evenepoel dio un gran paso para lograr su quinta conquista en el año. Este miércoles, en la alta montaña tendrá un gran duelo con el mexicano Del Toro. Se espera protagonismo de los colombianos Nairo Quintana, Harold Tejada y Sergio Higuita.

  • Remco Evenepoel alcanzó este martes su triunfo profesional número 73. FOTO X-RED BULL-BORA
    Remco Evenepoel alcanzó este martes su triunfo profesional número 73. FOTO X-RED BULL-BORA
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El ciclista belga Remco Evenepoel se impuso el martes en Abu Dabi en la segunda etapa de la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, una contrarreloj de 12 kilómetros, y arrebató el maillot de líder al mexicano Isaac Del Toro. El mejor colombiano en la fracción fue el huilense Harold Tejada (Astana), quien ha mostrado progresos en dicha modalidad.

En un trazado llano, ideal para el campeón olímpico y mundial de la especialidad, Evenepoel, a una velocidad promedio de 56 kilómetros por hora, aventajó al británico Joshua Tarling en 6 segundos y al francés Rémi Cavagna por 12, quienes son los mismos corredores que le siguen ahora en la clasificación general.

Lea: Así les fue a los colombianos en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, ganada por Isaac del Toro

La estrella belga supera en la general a Del Toro por 32 segundos antes de afrontar el miércoles la etapa reina de la prueba, con un ascenso final al Jebel Mobrah, un puerto con pendiente media de casi el 12% y rampas de hasta el 17% de desnivel, en el que esperan tener más lucimiento los escarabajos colombianos.

Precisamente, entre ellos, Harold Tejada terminó este martes en el puesto 21, a 39 segundos del vencedor.

El antioqueño Sergio Higuita (Astana) finalizó 81°, a 1.14; Nairo Quintana fue 110°, a 1.30; y Juan Sebastián Molano (UAE), 119°, a 1.34.

Evenepoel, favorito tras su inicio de temporada

Remco sabe quién será a partir de ahora su máximo oponente en la lucha por el título, como lo expresó en Eurosport: “Sabíamos que sería mejor empezar pronto. Creo que Del Toro hizo todo lo posible. Él ganó ayer, yo gané hoy... A partir de ahora, la batalla por la general está abierta. Es un escenario perfecto para defender”, comentó el belga, quien viene de ganar este año y en España los trofeos Andratx – Pollença, Serra Tramuntana y Ses Salines, así como la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

Le puede interesar: Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién ganó la contrarreloj en la Vuelta a Emiratos?
Remco Evenepoel ganó la segunda etapa, una contrarreloj de 12 kilómetros disputada en Abu Dabi.
¿Quién es el líder de la general?
Evenepoel es líder con 32 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro.
¿Quién fue el mejor colombiano?
Harold Tejada, quien terminó 21° en la contrarreloj.

