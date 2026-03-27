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Raphinha y Wesley se pierden el amistoso de Brasil ante Croacia por lesión

Raphinha y Wesley se perderán el amistoso de Brasil ante Croacia por lesiones musculares, mientras la Confederación Brasileña de Fútbol no ha detallado su gravedad ni el tiempo de recuperación.

  • Raphinha y Wesley se pierden el amistoso de Brasil ante Croacia por lesión. Foto: tomada de redes sociales
    Raphinha y Wesley se pierden el amistoso de Brasil ante Croacia por lesión. Foto: tomada de redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El extremo Raphinha y el lateral derecho Wesley no estarán disponibles para el amistoso que disputará Brasil este martes frente a Croacia en Estados Unidos, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol en un comunicado oficial.

Ambos jugadores fueron inicialistas en el compromiso del jueves ante Francia, en el que la ‘Canarinha’ cayó 2-1 como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Durante ese encuentro, tanto Raphinha como Wesley presentaron molestias físicas. De acuerdo con la CBF, los dos futbolistas “sintieron dolores en la región posterior del muslo derecho”, lo que obligó a realizarles exámenes médicos al día siguiente.

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Los estudios confirmaron lesiones musculares, aunque la federación no especificó la gravedad ni el tiempo estimado de recuperación. Esta falta de precisión mantiene la incertidumbre tanto en la selección como en sus clubes, especialmente en un momento clave de la temporada 2025-2026 en Europa.

En el caso de Raphinha, su ausencia genera preocupación en el FC Barcelona, donde ha tenido un rendimiento destacado en la actual campaña. El brasileño suma once goles y tres asistencias en 20 partidos de La Liga, torneo en el que el conjunto catalán se mantiene en la pelea por el liderato. Además, ha contribuido con tres anotaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, donde el Barça se medirá en abril al Atlético de Madrid por los cuartos de final.

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El FC Barcelona también enfrentará un impacto importante por la ausencia de Raphinha en los próximos partidos de abril y mayo. Según la planificación del club y los compromisos de La Liga y la Liga de Campeones, el extremo brasileño se perderá varios encuentros clave.

En la Liga de Campeones, Raphinha no podrá estar en los octavos y cuartos de final frente al Atlético de Madrid, programados para el 4, 8 y 14 de abril, comprometiendo la ofensiva del Barça en eliminatorias decisivas.

En cuanto a La Liga, el brasileño se ausentará en partidos contra el Espanyol (11 de abril), Celta de Vigo (22 de abril) y Getafe (26 de abril). Su presencia en los duelos ante Real Madrid (10 de mayo) y Osasuna (3 de mayo) aún no está confirmada, dependiendo de la evolución de su recuperación.

Estas bajas representan un desafío para el técnico del Barça, que deberá reorganizar su ataque en partidos determinantes tanto a nivel nacional como europeo.

Por su parte, Wesley ha sido una pieza importante en la AS Roma. El lateral acumula 26 apariciones en la Serie A, en la que el equipo capitalino se ubica en la sexta posición, luchando por puestos europeos.

Durante el partido frente a Francia, Raphinha fue sustituido en el entretiempo por Luiz Henrique, mientras que Wesley abandonó el campo a los 71 minutos para dar ingreso a Roger Ibáñez, evidenciando ya las molestias físicas que posteriormente se confirmarían como lesión.

Ante estas bajas, el seleccionador Carlo Ancelotti tomó decisiones para ajustar la plantilla y convocó al joven defensor Vitor Reis, de 20 años, quien milita en el Girona FC.

El encuentro entre Brasil y Croacia se disputará en Orlando, Florida, y servirá como una nueva prueba para el equipo brasileño, que continúa afinando su nómina y evaluando alternativas de cara a los próximos retos internacionales.

*Con información de AFP

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