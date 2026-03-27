Raphinha y Wesley se pierden el amistoso de Brasil ante Croacia por lesión

El extremo Raphinha y el lateral derecho Wesley no estarán disponibles para el amistoso que disputará Brasil este martes frente a Croacia en Estados Unidos, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol en un comunicado oficial.

Ambos jugadores fueron inicialistas en el compromiso del jueves ante Francia, en el que la ‘Canarinha’ cayó 2-1 como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Durante ese encuentro, tanto Raphinha como Wesley presentaron molestias físicas. De acuerdo con la CBF, los dos futbolistas “sintieron dolores en la región posterior del muslo derecho”, lo que obligó a realizarles exámenes médicos al día siguiente.

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Los estudios confirmaron lesiones musculares, aunque la federación no especificó la gravedad ni el tiempo estimado de recuperación. Esta falta de precisión mantiene la incertidumbre tanto en la selección como en sus clubes, especialmente en un momento clave de la temporada 2025-2026 en Europa.

En el caso de Raphinha, su ausencia genera preocupación en el FC Barcelona, donde ha tenido un rendimiento destacado en la actual campaña. El brasileño suma once goles y tres asistencias en 20 partidos de La Liga, torneo en el que el conjunto catalán se mantiene en la pelea por el liderato. Además, ha contribuido con tres anotaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, donde el Barça se medirá en abril al Atlético de Madrid por los cuartos de final.