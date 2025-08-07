¿Qué debo tener en cuenta para comprar una buena bicicleta? Aquí le contamos 5 claves para que elija bien

¿De carbón o de aluminio? ¿Qué talla de bicicleta soy? ¿Cuáles son las mejores marcas? Estas y muchas otras dudas pueden presentarse a la hora de comprar una bicicleta. Ya sea que usted apenas esté comenzando y lo quiera hacer de manera recreativa, o que desee dedicarse profesionalmente al ciclismo, debe tener en cuenta algunos aspectos para comprar la bicicleta correcta, y, lo más importante, evitar que sea su bolsillo el que termine sufriendo.
De la mano de Santiago Botero, campeón mundial de ciclismo, le ayudaremos a que la compra no sea tan difícil.