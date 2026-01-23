Gala Altius 2025: Conozca a los 14 atletas que marcaron el año deportivo en Colombia

A pesar de las dificultades económicas por los recortes presupuestales del gobierno, los deportistas colombianos tuvieron un 2025 laureado. Por ello, el Comité Olímpico premió a los atletas más destacados.
Los ganadores de los Altius de oro, plata y bronce fueron el pesista chocoano Yeison López, la atleta cesarense Natalia Linares y la ciclista de pista antioqueña Stefany Cuadrado.
Pero ellos no fueron los únicos galardonados. En la gala se entregaron 19 estatuillas para 14 atletas, figuras y acontecimientos deportivos que marcaron el año con diversos logros.