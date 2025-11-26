Destruyen equipos de minería ilegal del Clan del Golfo en Cáceres: producían 30 mil gramos de oro al mes

Durante operaciones desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada, la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional y la Fiscalía, fueron ubicadas 10 unidades productoras mineras pertenecientes al Clan del Golfo, en las que se halló maquinaria y material empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Asturias del municipio de Cáceres.
En el lugar, los uniformados, encontraron 10 dragas tipo caperuza, 10 motores industriales, 10 motobombas, 10 clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 200 litros de ACPM, cuyo valor aproximado sería de $322 millones.