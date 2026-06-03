El decreto más esperado: alcalde de Nueva York suspende la hora de dormir de los niños para que vean las Finales de la NBA

Los amantes del baloncesto en Nueva York llevan semanas en estado de euforia por el rendimiento de su equipo, los Knicks, que jugarán desde este miércoles las Finales de NBA por primera vez desde 1999.

Ante esa pasión que despierta la esperanza del título, el alcalde de dicha ciudad, Zohran Mamdani, firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para “suprimir la hora de dormir” de los escolares para que puedan ver la serie ante los San Antonio Spurs.

“¡La hora de dormir queda derogada! Todos pueden ver las finales”, expresó Mamdani en la Alcaldía y mientras firmaba el documento acompañado por varios niños, quienes estamparon en dicho escrito sus huellas de mano.

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El anuncio por Mamdani es simbólico y festivo. El propósito del decreto es que los niños puedan seguir hasta el final las acciones de los encuentros, que terminan después de las 11 de la noche en Nueva York, un horario que habitualmente interfiere con el descanso escolar regular.

La apasionada afición de la Gran Manzana tiene la esperanza de alcanzar su primer título desde 1973.

Los neoyorquinos ganaron dos de los tres duelos ante los Spurs en la fase regular, incluyendo un triunfo por 124-113 en la final de la NBA Cup en diciembre.

Los Knicks han dominado con puño de hierro las eliminatorias del Este con 11 victorias consecutivas, liderados por Jalen Brunson, que promedia 26 puntos en playoffs.

A su alrededor, el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns está brillando en un nuevo rol de creador de juego y los aleros OG Anunoby y Mikal Bridges marcan el tono defensivo.

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Aunque las casas de apuestas dan por favorito a Spurs, los Knicks se presentarán este miércoles en San Antonio con casi una semana más de descanso.

Aun así, su entrenador, Mike Brown, alerta de la magnitud del reto que les espera.

“Va a ser duro”, subrayó. Los Spurs “están bien dirigidos y obviamente tienen a un jugador tremendo en Wemby (Victor Wembanyama)”.

Las finales de la NBA, en caso de requerirse un séptimo y definitivo partido, se extenderían hasta el viernes 19 de junio.

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