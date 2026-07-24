Congresista Isabel Vera denuncia ataque contra miembro de su UTL y pide garantías de seguridad

La representante a la Cámara Isabel Vera, del Pacto Histórico, denunció que un integrante de su equipo de trabajo fue víctima de un intento de secuestro en Bogotá, hecho que la congresista relacionó con su reciente posesión y con la oposición de su bancada al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. A través de un video difundido en sus redes sociales, Vera relató lo ocurrido: “Lo que vivimos anoche fue horrible (medianoche del miércoles). Hace dos días me posesioné como congresista de Colombia y desde hace muchos años he sido líder estudiantil. Nunca había pedido un esquema de seguridad pese a las distintas situaciones de amenaza y de evidente riesgo hacia mi vida y la de mis compañeros”. La representante explicó que se ha estado movilizando en el vehículo de quien será su coordinador en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y fue precisamente ese carro el que resultó atacado. “Anoche cuando salimos del congreso, inmediatamente después de dejarme, fue a recoger a sus papás y su vehículo fue interceptado por cinco hombres fuertemente armados en lo que creemos que fue un intento de secuestro. Él logró escapar, retrocedió el carro, pero estos hombres dispararon al lado de su carro”, relató la congresista.

Según Vera, el hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes: “Hemos puesto la denuncia ante Fiscalía, pero también hemos notificado a la Defensoría del Pueblo”. La representante vinculó el ataque con su postura política frente al nuevo Gobierno. “Quiero recordarles que mi partido, mi equipo y yo nos manifestamos en oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y por eso exigimos todas las garantías necesarias para que pensar distinto no sea una afrenta contra nuestra seguridad y contra nuestra vida”, afirmó. Por último, Vera pidió la activación urgente de las medidas de protección a su favor: “Por eso pido que de manera inmediata se apliquen las medidas que fueron aprobadas por el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas) porque hoy, quizá como nunca antes, temo por mi vida y la de mi equipo”.

Apoyo a través de mensajes en redes

Inmediatamente luego de que la representante publicara el video, voces cercanas a su movimiento levantaron la voz tras lo sucedido. Por su parte, la senadora Gloria Flórez escribió en su cuenta de X: “Es inaudito y merece nuestro repudio el intento de secuestro contra el coordinador de la representante a la Cámara por el Valle @IsabelVeraPacto. A esto se une los asesinatos de los líderes del @PactoCol en el Tolima y Risaralda. La orden de destripar a la izquierda se ha puesto en marcha?”. Y dijo que hace “un llamado urgente a la Comunidad internacional y al pueblo colombiano a unir fuerzas para defender la vida de los líderes sociales, ambientales y Políticos y a los influencer quienes difunden la realidad a través de las redes sociales”.

De igual forma, la senadora Alejandra Omaña (Pacto Histórico), o mejor conocida como Amaranta Hank, también le escribió un mensaje de apoyo a Vera: “Toda mi solidaridad con nuestra compañera @IsabelVeraPacto y su equipo, que fueron víctimas de un posible intento de secuestro. Sabemos que vienen años difíciles para el progresismo y por eso pedimos garantías para todos”. Agregó que “en los últimos meses fueron el compañero Alex López, Kevin Gómez, Verónica Estrada y ahora Isabel Vera. No podemos volver a los tiempos de terror”.