¿Qué pasará con Neymar? El Santos, la MLS y los escenarios tras el fracaso de Brasil en el Mundial

Neymar se reincorpora este viernes 17 de julio a la disciplina del Santos tras el naufragio de la selección de Brasil en el Mundial. Con contrato vigente hasta diciembre, ¿cuál es el futuro del astro de 34 años? Perseguido por las lesiones en los últimos tiempos, Neymar está en un momento clave. Por lo pronto, ya anunció que su etapa con la Canarinha ha terminado. Un video hecho con IA por un aficionado mostró en redes sociales a un Neymar niño que le pedía al actual Neymar buscar de nuevo el hexacampeonato con Brasil en la Copa del Mundo de 2030. El jugador comentó el post con emoticones de tres caras sonrientes con lágrimas. Este es el video:

La encrucijada de Santos con Neymar: ¿renovará el club al astro brasileño?

Tras pasar por una cirugía en la rodilla izquierda a finales del año pasado, Neymar solo ha podido jugar ocho de los 19 partidos disputados por el Santos en el Brasileirão 2026. Entérese: ¡Un androide suelto en Norteamérica! De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Brasil; vea aquí los goles Suma, sin embargo, cuatro goles y dos asistencias y ha dejado chispazos del magnífico futbolista que maravilló con el Barcelona y el Paris Saint-Germain. El año pasado, cuando regresó al viejo club de Pelé, donde se formó, el veterano atacante fue decisivo para evitar el descenso. En esos chispazos confió el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, cuando decidió convocarlo para el Mundial tras una ausencia que databa de octubre de 2023, pero el jugador llegó con problemas musculares y apenas jugó 37 minutos en dos partidos. Su única anotación, de penalti, fue insuficiente para evitar una prematura eliminación con una derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

¿Seguirá el Santos apostando por Neymar?

Según una fuente del club, la respuesta dependerá en gran medida de las elecciones de directiva, previstas para diciembre, coincidiendo justamente con el fin del contrato del jugador. El presidente santista, Marcelo Teixeira, que impulsó la vuelta de Neymar, todavía no ha oficializado si buscará la reelección: “La primera cuestión era si Neymar dejaría de jugar o no”, dijo a la AFP un funcionario del club, bajo reserva de identidad.

Lea más: De Pelé a Messi: estas son las marcas más increíbles de los mundiales de fútbol Una eventual renovación “es una decisión que, probablemente, solo se tomará después de las elecciones”, agregó. Al momento de la pausa de mes y medio del campeonato brasileño por el Mundial, el Santos ocupaba la 15ª posición, solo un punto por encima de la zona de descenso. Jugará los playoffs de la Copa Sudamericana contra el club venezolano UCV. El equipo de comunicaciones de Neymar divulgó videos del jugador entrenando por su cuenta antes de su retorno a los trabajos del Peixe.

Padre de Neymar le pide no retirarse: “Hijo, sigue jugando fútbol”

Tras la derrota encajada por Brasil ante Noruega, Neymar dijo que el Mundial era el punto final de su carrera internacional con el Scratch. El atacante jugó 130 partidos con la Seleção, en los que marcó 80 goles y rompió el antiguo récord de Pelé como máximo anotador histórico del equipo nacional. El hexacampeonato mundial se le resistió, aunque sí ganó una medalla de oro olímpica. Le puede interesar: Hay novedades sobre el estado físico de Lamine Yamal, ¿jugará o no la final del Mundial con España? Entre versiones de prensa sobre un posible retiro definitivo, su padre y agente, Neymar Santos Sr, le pidió seguir en actividad.: “Hijo, sigue jugando fútbol. Vuelve a sentir la alegría con el balón en los pies, vuelve a sonreír dentro del campo”, publicó en una carta divulgada a través de un video en Instagram: “No tengas miedo del mañana”.

¿Será la MLS el próximo destino de Neymar? Esto se sabe sobre su futuro

Neymar ha manejado la alternativa de seguir su carrera en la MLS estadounidense, según la prensa. Hubo negociaciones con el Cincinnati FC, de acuerdo con The Athletic, sección deportiva de The New York Times, aunque finalmente se frustraron por falta de avances. Esos reportes sostienen que el 10 aún se mantiene abierto a la opción de ir a la MLS, donde hacen vida viejas figuras como su excompañero en el Barça Lionel Messi (Inter Miami), el francés Antoine Griezmann (Orlando City) o el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps). Siga leyendo: Video | La emotiva reacción del árbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial

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