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“La vi cerquita”: Harold Tejada rozó la gloria en la etapa 13 del Tour al ser segundo, por centímetros

Harold Tejada protagonizó una actuación memorable en el Tour de Francia, pero cedió en el sprint final y terminó segundo tras una larga fuga.

  • Tejada fue superado por Mauro Schmid en los metros finales. FOTO: GETTY
    Tejada fue superado por Mauro Schmid en los metros finales. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Por muy poco, Harold Tejada (Astana) estuvo cerca de entregarle a Colombia la victoria en el Tour de Francia. El huilense fue segundo en la decimotercera etapa, disputada sobre 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, tras ser superado en el sprint por el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

Fue, hasta ahora, la mejor actuación de un representante nacional en la presente edición de la ronda francesa. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conservó el maillot amarillo de líder de la clasificación general, mientras que el cundinamarqués Egan Bernal (Netcompany INEOS) se mantiene como el mejor colombiano, en la duodécima posición.

Le puede interesar: Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

Tejada, de 29 años y nacido en Pitalito (Huila), fue uno de los grandes protagonistas del día. Integró la fuga desde temprano y permaneció al frente durante 109 kilómetros. A falta de 15 kilómetros para la meta lanzó, junto a Schmid, el ataque definitivo que dejó sin opciones al resto de escapados.

En los últimos metros protagonizó una imagen que reflejó la magnitud del momento. A 250 metros de la llegada se persignó antes de lanzar su último esfuerzo en busca del triunfo. Sin embargo, el suizo, especialista en este tipo de definiciones al ser más potente, terminó imponiéndose por escasos centímetros.

Con la emoción aún reflejada en su voz, Tejada reconoció que estuvo muy cerca de alcanzar el triunfo.

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“Fue una etapa complicada. La última subida fue dura, como también fue complicado pelear en medio de la fuga. Al final sabía que Mauro es más rápido; intenté aguantar hasta los últimos 200 metros. La verdad, la vi cerquita, pero me siento feliz con el resultado. Felicito al equipo”, afirmó el colombiano.

El corredor del Astana, que este año ya había demostrado su gran estado de forma al ganar la sexta etapa de la París-Niza, destacó que asumió el riesgo necesario para intentar quedarse con la victoria.

Para ganar hay que arriesgar. Mauro fue más inteligente, pero lo importante es que estamos ahí, que la condición está bien. Me ganó quien estaba más fuerte. Esperemos qué pasa en las demás etapas. Hubiera sido bonito vencer porque acá las oportunidades son poquitas. Pero estoy feliz y hay confianza para lo que viene”, agregó.

En la clasificación general no hubo cambios entre los favoritos. Pogacar continúa al frente con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 4.06 respecto al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora).

Puede leer: ¿Quién es Harold Tejada?, ganador de la sexta etapa de la París-Niza, acá le contamos

Egan Bernal ocupa la casilla 12, a 12.15 del líder. Harold Tejada ascendió al puesto 25, a 46.37; Éiner Rubio (Movistar) es 45°, a 1:21.31, y Sergio Higuita (Astana) figura en la posición 46, a 1:21.47.

El Tour continuará este sábado con una exigente jornada de alta montaña. La etapa 14 recorrerá 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, un nuevo desafío para los aspirantes a la clasificación general y una oportunidad para que los colombianos vuelvan a ser protagonistas.

¿Por qué Harold Tejada no pudo ganar la etapa 13 del Tour de Francia?
Harold Tejada perdió la victoria porque fue superado en el sprint final por el suizo Mauro Schmid. Ambos llegaron escapados a los últimos metros, pero el corredor del Team Jayco AlUla mostró mayor potencia en la definición y se impuso por escasos centímetros.
¿Cuál es la posición de Harold Tejada en la clasificación general del Tour de Francia?
Harold Tejada ocupa el puesto 25 de la clasificación general. Tras su destacada actuación en la etapa 13 quedó a 46 minutos y 37 segundos del líder, Tadej Pogacar.
¿Quién es el colombiano mejor ubicado en la clasificación general del Tour de Francia?
Egan Bernal es el colombiano mejor ubicado en la clasificación general. El corredor del Netcompany INEOS marcha en la duodécima posición, a 12 minutos y 15 segundos del líder, Tadej Pogacar.

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