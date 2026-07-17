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Jhon Jader Durán llegaría al Benfica de Portugal; conozca los detalles de la operación

Jhon Jader Durán tiene un acuerdo verbal con el Benfica de Portugal según prensa del país luso. Este sería el cuarto equipo del antioqueño en Europa

  • Jhon Jader Durán sueña con volver a la selección Colombia. FOTO: Instagram Jhon Durán
    Jhon Jader Durán sueña con volver a la selección Colombia. FOTO: Instagram Jhon Durán
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El delantero colombiano de 22 años de edad, Jhon Jader Durán, estaría cerca de jugar en el Benfica de Lisboa. El bicampeón de Europa en 1961 y 1962 se interesó en el centroatacante antioqueño desde su estadía en el Envigado Fútbol Club, según informa el diario deportivo portugués Récord. Según el mismo medio, el director deportivo del club, Mario Branco, ya viajó a Riyadh para negociar con el Al Nassr un préstamo en primera instancia.

Su llegada al fútbol europeo era inminente, lo complicado fue encontrar al equipo idóneo para dividir su salario con el Al Nassr. Se debe recordar que Durán tiene un contrato por 20 millones de euros, el cual firmó a inicios de 2025 con el conjunto árabe donde milita Cristiano Ronaldo. Este club que dirige Ange Postecoglou no cuenta con Durán para esta temporada.

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Hasta hace unos días, el principal interesado en Jhon era el Galatasaray de Turquía, no obstante, su pasado en Fenerbahçe y los constantes problemas que tuvo, sumado a su alto salario, hicieron que el equipo otomano desistiera, pero estuvo muy cerca de llegar al infierno de Estambul y compartir camerino con Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla.

La prensa en Portugal madrugó al mundo con esta noticia este 17 de julio, la cual sería confirmada después por el experto en fichajes, Fabrizio Romano.

“¡Jhon Durán ficha por el Benfica, here we go! Se ha cerrado el acuerdo para que el delantero colombiano se incorpore en calidad de cedido con una cláusula de opción de compra no obligatoria. Durán rechazó ofertas de dos clubes de la Liga de Campeones, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar a las órdenes de Marco Silva. El salario lo compartirá con el Al Nassr; este fin de semana se someterá a las pruebas médicas”, afirmó el periodista italiano.

Durán jugará con Richard Ríos

Bajo el mandato de Marco Silva, director técnico de 49 años de reciente paso por el Fulham de la Premier League, Durán sería compañero del colombiano Richard Ríos. El volante oriundo de Vegachí ajusta su segunda temporada en el Estadio Da Luz, donde se ganó un puesto como titular en el equipo de José Mourinho.

Jhon Jader apunta a ser el quinto cafetero en las Águilas después de Jorge “El Patrón” Bermúdez, Guillermo Celis, Yony González y el mismo Ríos. En caso tal de llegar, Durán pelearía el puesto de centrodelantero titular con el griego Vangelis Pavlidis, quien anotó 22 goles en la Liga de Portugal durante la temporada pasada.

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¿Jhon Jader Durán llega al Benfica como fichaje definitivo o a préstamo?
Según la información de la noticia, Durán llegará al Benfica en calidad de préstamo. El acuerdo incluiría una opción de compra que no sería obligatoria al finalizar la cesión.
¿Qué otros clubes estuvieron interesados en fichar a Jhon Durán?
El principal interesado antes del Benfica fue el Galatasaray de Turquía. Además, la información de Fabrizio Romano indica que el delantero rechazó ofertas de otros dos clubes que disputarán la Liga de Campeones, aunque la noticia no revela cuáles eran.
¿Con qué colombiano compartiría equipo Jhon Durán en Benfica?
Si se concreta la operación, Durán será compañero del volante colombiano Richard Ríos, quien ya hace parte del plantel del Benfica y afrontará su segunda temporada en el club.

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