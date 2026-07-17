Jhon Jader Durán llegaría al Benfica de Portugal; conozca los detalles de la operación

El delantero colombiano de 22 años de edad, Jhon Jader Durán, estaría cerca de jugar en el Benfica de Lisboa. El bicampeón de Europa en 1961 y 1962 se interesó en el centroatacante antioqueño desde su estadía en el Envigado Fútbol Club, según informa el diario deportivo portugués Récord. Según el mismo medio, el director deportivo del club, Mario Branco, ya viajó a Riyadh para negociar con el Al Nassr un préstamo en primera instancia.

Su llegada al fútbol europeo era inminente, lo complicado fue encontrar al equipo idóneo para dividir su salario con el Al Nassr. Se debe recordar que Durán tiene un contrato por 20 millones de euros, el cual firmó a inicios de 2025 con el conjunto árabe donde milita Cristiano Ronaldo. Este club que dirige Ange Postecoglou no cuenta con Durán para esta temporada.

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Hasta hace unos días, el principal interesado en Jhon era el Galatasaray de Turquía, no obstante, su pasado en Fenerbahçe y los constantes problemas que tuvo, sumado a su alto salario, hicieron que el equipo otomano desistiera, pero estuvo muy cerca de llegar al infierno de Estambul y compartir camerino con Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla.