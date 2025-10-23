Escándalo sacude a la NBA: detienen a estrella de los Miami Heat, un entrenador y decenas de personas por red de apuestas ilegales

Un grave escándalo tiene en la mira a más de 30 personas, entre ellas un jugador de los Miami Heat y un entrenador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA por sus siglas en inglés) por su presunta participación en apuestas ilegales en los partidos en Estados Unidos. Las capturas también están relacionadas con partidas de póker amañadas y vinculadas al crimen organizado (familias mafiosas). De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los implicados habrían usado información no pública sobre el rendimiento de algunos jugadores y equipos, que incluía datos sobre lesiones o decisiones que podían afectar las estadísticas de los partidos, según informó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch. Lea también: ¿Quién es Ty-Shon, el jugador de Paisas que estuvo en la NBA y ahora espera brillar en Medellín Entre los detenidos se encuentran Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, integrante de los Miami Heat; y el exbasquetbolista Damon Jones, quien jugó para los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers.

Uno de los casos más controvertidos es el de Terry Rozier, quien habría informado a los conspiradores que saldría del juego en pocos minutos por una supuesta “lesión”, lo que permitió que estos apostaran a que su rendimiento sería bajo (“under”).

Las autoridades ya tienen a seis señalados por las presuntas apuestas ilegales entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, definiendo este caso como “una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”.

Las partidas de póker amañadas y vinculadas al crimen organizado

Respecto a las partidas de póker, al menos 31 personas están involucradas por apuestas amañadas presuntamente realizadas desde 2019 en lugares como The Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan. En estos juegos se utilizaba tecnología avanzada con máquinas de barajar trucadas.

Todo esto tenía como objetivo atraer la atención de millonarios y de las víctimas denominadas fish, quienes eran invitadas a jugar contra exdeportistas y celebridades —conocidos como face cards— sin saber que las partidas estaban manipuladas y que perderían grandes sumas de dinero.