La sentida carta de despedida de Nairo Quintana: le dirá adiós al ciclismo este año

Nairo Quintana, el Cóndor de Tunja, detendrá su vuelo en el ciclismo en 2026. Después de 17 años de carrera profesional, en la que se convirtió en uno de los mejores corredores en la historia de Colombia, Nairo confirmó este domingo desde España que a finales de año se retira oficialmente del pedalismo, y que cada prueba que corra de acá en adelante será una oportunidad no solo para buscar como siempre buenos resultados sino también para disfrutar.
El hombre que suma 51 triunfos como profesional, y el colombiano con más victorias en carreras de más de un día en la historia, cerrará así, a sus 36 años de edad, una generación dorada del pedalismo colombiano desde el 2010, y que tuvo a ilustres como Rigoberto Urán, Carlos Betancur, Julián Arredondo y Esteban Chaves, quienes ya también le dijeron adiós a la alta competencia.
Nairo, quien en 2010 empezó a ganar respeto en el lote internacional al triunfar en el Tour de l’Avenir, fue campeón luego de Giro de Italia 2014, de la Vuelta a España en 2016 y fue tres veces podio del Tour de Francia (2° en 2013 y 2015 y 3° en 2016). A la vez fue subcampeón del Giro de 2017.
“Esta es una cita importante para mí, mi familia, mi país, para mi gente, para todos los que han estado siempre al lado mío. El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional”, empezó diciendo Nairo, quien este lunes tomará la partida en la Vuelta a Cataluña.
“Esa no es mi última carrera, así que cada prueba que haga durante este año será una gran fiesta, un gran último baile en cada una de las competiciones. Y lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados también de momentos bonitos, con cada una de las personas que han estado a mi lado en estos 17 años de carrera profesional”, indicó Nairo, antes de leer su carta de despedida titulada “Un nuevo comienzo”.
“Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció entre las montañas, en Boyacá, donde la vida no era fácil, pero sí llena de sueños. Un niño que no tenía todo, pero tenía algo más fuerte, las ganas de salir adelante.
Recuerdo esos primeros caminos, el frío en las mañanas, las carreteras largas y una bicicleta que poco a poco se fue convirtiendo en mi compañera de vida. Así empezó todo. Paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo un camino en Colombia, con equipos que me dieron la oportunidad de aprender, de caer y de levantarme.
Ahí aprendí que esto no era solo un deporte. Era una forma de vida. Así empezó todo, paso a paso, sin hacer ruido. Y en el 2012 llegó una oportunidad que cambió todo: Movistar Team confió en mí. No era solo un fichaje, era el comienzo de un sueño más grande de lo que alguna vez imaginé.
A partir de ahí vinieron momentos que marcaron mi vida y la de todo un país. Historias que no fueron solo mías, sino que fueron de todo un continente, y fueron de Colombia entera.
Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá, pero también el corazón de millones de personas que creyeron en mí. Y eso es algo que nunca voy a olvidar.
También hubo momentos en mi camino, etapas distintas en mi camino que me permitieron crecer como deportista y como persona. Fue un buen paso vivido con aprendizaje, con respeto y con muchísima gratitud.
La vida como el ciclismo da vueltas y volver a casa, a Movistar Team, fue más que un regreso. Fue cerrar un ciclo con el corazón lleno.
Quiero agradecer a cada compañero, a cada miembro del staff, a cada persona que estuvo detrás de una carrera, de una recuperación y de un momento difícil.
Gracias por hacer parte de este camino. A mi equipo de trabajo, a quienes han creído en mis proyectos, en la marca Nairo, en la visión. Gracias por caminar conmigo y sobre todo a mi familia, a mi papá, a mi mamá por enseñarme el valor del esfuerzo y la humildad.
A mi esposa que está hoy aquí conmigo acompañándome por estar en cada momento, en los buenos y en los difíciles y por ser apoyo, equilibrio y fuerza en mi vida. A mis hijos, Mariana y Tomás, por ser mi motivación más grande por recordarme cada día el por qué vale la pena seguir. Gracias, porque nada de esto tendría sentido sin ustedes.
También he tenido la oportunidad de crecer fuera del deporte, de prepararme, de formarme en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, en su escuela Business School. Entendiendo que la vida también se construye más allá de la bicicleta. Porque sí, el ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia.
Hoy no hablo de despedida, hablo de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle a la gente, a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio. Quiero que más niños sueñen como yo soñé.
Este camino continúa con la misma pasión, con el mismo compromiso, pero con nuevos sueños, porque esto no acaba aquí, esto apenas comienza. Gracias por acompañarme en cada kilómetro y gracias por creer. Seguimos adelante con el mismo corazón”.