Él es Mikhail Shaidorov: Oro olímpico en patinaje artístico y sorpresa ante Ilia Malinin

Mikhail Shaidorov no figuraba como el gran favorito, ni encabezaba los pronósticos previos a la final olímpica. Sin embargo, el kazajo de 21 años terminó dando una de las mayores sorpresas recientes del patinaje artístico al conquistar la medalla de oro en la prueba individual masculina de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Tras una temporada irregular y llegando de quinto a la competencia, el joven transformó la presión del mayor escenario de su vida en la actuación que lo llevó a lo más alto del podio. Conozca: Johannes Klaebo conquistó su noveno oro y se convirtió en amo y señor de los Olímpicos de Invierno Con dos actuaciones deslumbrantes, Shaidorov no solo ganó su primer oro olímpico: logró la primera medalla dorada para Kazajistán en patinaje artístico y el primer oro invernal del país desde Juegos Olímpicos de Invierno Lillehammer 1994. Su triunfo, además, se convirtió en la única medalla kazaja de Milano Cortina 2026.

¿Cómo ha sido la preparación de Mikhail Shaidorov?

Shaidorov pisó el hielo por primera vez a los seis años. Su padre, Stanislav Shaidorov, fue múltiple campeón nacional de Kazajistán y lo llevó a entrenar desde pequeño. Sin embargo, el futuro campeón olímpico no se enamoró de inmediato del deporte familiar. De hecho, se cambió durante un año a la gimnasia artística antes de regresar definitivamente al hielo. El punto de quiebre llegó en 2015, cuando con 11 años vio competir a Yuzuru Hanyu en el Grand Prix. Desde entonces, el doble campeón olímpico se convirtió en su referente. Shaidorov admiró la manera en que Hanyu combinaba técnica y arte, un equilibrio que hoy define su propia visión del patinaje masculino.

Otro nombre clave en su carrera es Denis Ten, medallista de bronce en Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. La familia Shaidorov tuvo vínculos directos con Ten, y Mikhail siempre ha reconocido que abrió el camino para los patinadores kazajos. Curiosamente, Ten ganó su bronce olímpico un 14 de febrero; Shaidorov ganó su oro el mismo día, doce años después. En 2025, el joven ya había dado señales de su potencial: fue campeón del Torneo de los Cuatro Continentes y subcampeón mundial, convirtiéndose en el primer kazajo desde Ten en subir al podio en esas competencias.

La historia detrás de sus saltos

Si algo distingue a Shaidorov son sus combinaciones de saltos. En noviembre de 2024 se convirtió en el primer patinador en aterrizar en competencia la combinación triple Axel–cuádruple toe, siendo la primera vez que un cuádruple se ejecutaba como segundo salto en una combinación. Lea aquí: Lo que debe saber sobre Jutta Leerdam, la influencer que ganó oro olímpico en patinaje de velocidad Un mes después, en la Final del Grand Prix 2024, logró el primer triple Axel–Euler–cuádruple Salchow de la historia. Esa misma combinación la ejecutó en su programa libre en Milano Cortina 2026, donde sumó 21,39 puntos. La inspiración para esos intentos nació tras ver al japonés Uno Shoma probar un triple Axel–cuádruple toe en entrenamientos en 2017. Shaidorov retomó esos videos años después y trabajó obsesivamente durante tres temporadas hasta llevar la combinación a competencia.

Para él, más allá de las medallas, lo importante es impulsar el deporte. “Estoy mejorando, haciendo cosas nuevas, trayendo cambios al patinaje artístico”, afirmó tras su victoria.

La caída de Ilia Malinin

La final olímpica tuvo un giro dramático. Shaidorov, quinto tras el programa corto, asumió el liderato después de su rutina libre y debió esperar mientras competían los favoritos. Entérese: Video | Él es Ilia Malinin, el patinador que hizo “salto mortal” en los Olímpicos de Invierno El mayor impacto llegó con la actuación del estadounidense Ilia Malinin, bicampeón mundial y gran candidato al oro. Malinin sufrió dos caídas y falló tres saltos, terminando 15º en el programa libre y octavo en la clasificación general.

Ilia Malinin vivió una jornada difícil en la pista. Su programa no salió como soñaba y el podio quedó fuera de alcance. Porque incluso las leyendas atraviesan tropiezos.

Mientras el marcador confirmaba la sorpresa, Shaidorov vivía sentimientos encontrados: celebraba su oro, pero también quería consolar a su amigo. Ambos son de la misma edad y han crecido compitiendo juntos desde categorías juveniles. Cuando se confirmó el resultado, Malinin caminó hasta la silla del líder y lo abrazó. “Te lo mereces”, le dijo al nuevo campeón olímpico.

Dos días sin dormir y una llamada presidencial