La delantera colombiana Mariana Silva da el salto al Madrid CFF en España

La atacante bogotana Mariana Silva Romero, de 18 años, fue anunciada como nuevo refuerzo del Madrid CFF para la temporada 2026-2027. La futbolista llega al club español después de consolidarse en Independiente Santa Fe y tras sus procesos con las selecciones juveniles de Colombia.
Mariana Silva, nacida el 21 de agosto de 2007 en Bogotá, deja el equipo capitalino colombiano luego de tres temporadas en las que sumó más de una treintena de apariciones oficiales. Su llegada a España representa su primera experiencia en el fútbol europeo y un nuevo paso en la carrera de una jugadora que ha sido considerada una de las jóvenes promesas del fútbol femenino nacional.
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