¡Colombia no es solo café! Descubre el paraíso escondido de los deportes extremos

Colombia no solo es un país de café, montañas verdes y playas infinitas. Es, sobre todo, un gigantesco parque de diversiones naturales para quienes viven buscando la adrenalina. Desde ríos que rugen con fuerza en la Orinoquía hasta cañones que se abren como heridas de piedra en Santander, pasando por mares que se levantan en olas perfectas en el Pacífico, el territorio nacional parece haber sido diseñado a la medida de los deportes extremos. Aquí, cada río, montaña o acantilado se convierte en un escenario para desafiar los límites del cuerpo y la mente.
Nelson Suárez lo confirma con experiencia de sobra. Administrador de empresas de la Universidad de Antioquia y hoy agente integral de viajes, suma más de 20 mil seguidores en Instagram (@turismonelsonsuarez1) y lleva desde 2011 recorriendo el país como asesor, entrenador comercial y ahora freelance. Su lema, “turismo con experiencia”, resume su manera de trabajar: recomienda lo que ha vivido, y ha practicado cerca del 80 % de los deportes extremos que sugiere. En esta ocasión, Nelson es el experto que nos guía por las zonas donde se puede entrenar, disfrutar y competir con criterio.
Desde su mirada, el río Güejar (Mesetas, Meta) no es solo rafting: es una travesía por un cañón todavía conservado, con rápidos que suben el pulso y paisajes que obligan a bajar la voz. Lo mismo ocurre cuando señala a Santander como el punto neurálgico de la aventura en Colombia, o cuando recomienda planes que combinan adrenalina y seguridad: guías formados, equipos certificados y seguro de vida incluido como regla, no como excepción.