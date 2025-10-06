¿Adiós al rey? LeBron James anunciará importante “decisión” y despertó rumores de su retiro

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció este lunes 6 de octubre que revelará una “decisión” este martes, sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.
En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá este martes 7 de octubre a las 16H00 GMT (11:00 a.m., hora Colombia), en la que compartirá “la decisión de las decisiones”.
Su mensaje establece un paralelismo con “The Decision” (“La decisión”), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.