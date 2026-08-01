Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali

Durante este viernes y sábado, un fiscal especializado de Cali reconstruyó ante un juez de la capital del Valle del Cauca el macabro plan criminal que terminó con el asesinato de la joven María Camila Potosí, a quien le extrajeron su bebé de ocho meses de gestación antes de quitarle la vida.
Durante las audiencias preliminares conocidas por EL COLOMBIANO, el fiscal expuso, minuto a minuto, la reconstrucción del crimen de la joven de 22 años que ha conmocionado al país por la brutalidad con la que, según el ente acusador, fue ejecutado el plan criminal.
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El delegado fiscal presentó la cronología del caso, el supuesto reparto de funciones entre los implicados y los elementos materiales probatorios obtenidos durante allanamientos realizados en Cali y el municipio de Andalucía (Valle).
El fiscal imputó a los procesados en concurso heterogéneo los delitos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta de María Camila mediante engaños; desaparición forzada, respecto al ocultamiento de la recién nacida; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a “la limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”.
Al término de las diligencias, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los cinco capturados: Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nidson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, mientras avanza la investigación.