Hospitales de Antioquia recibieron la mitad de los premios nacionales por excelencia en seguridad del paciente: conozca cuáles

Seis instituciones de salud colombianas fueron reconocidas con el VIII Galardón Nacional Hospital Seguro, en la categoría Excelencia en Seguridad del Paciente, un reconocimiento que destaca las prácticas implementadas por hospitales y clínicas para reducir riesgos, fortalecer la calidad de la atención y garantizar mejores condiciones para los usuarios. La entrega del galardón se realizó durante el XVI Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, en el marco de Meditech 2026, evento que reúne a representantes del sector salud nacional e internacional. La distinción fue otorgada luego de un proceso de evaluación que incluyó la revisión de los informes de postulación, visitas técnicas en campo y la valoración de un jurado internacional especializado. Entérese: El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

Los seis hospitales y clínicas reconocidos por su seguridad del paciente en Colombia

• Hospital Infantil Los Ángeles, ubicado en Pasto, Nariño: la institución, dedicada a la atención pediátrica, fue reconocida por sus procesos orientados a la seguridad y calidad en la atención de niños y adolescentes.

• Clínica El Rosario Sede Tesoro, en Medellín, Antioquia: Hace parte de la red Clínica El Rosario y está ubicada en el sector El Poblado de la capital antioqueña. Le puede interesar: Colombia llegó a las 50 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo

• Organización Clínica Bonnadona Prevenir en Barranquilla, Atlántico: La institución recibió el reconocimiento por sus estrategias enfocadas en la gestión integral del cuidado de los pacientes.

• Fundación Hospital San Vicente de Paúl, ubicada en Rionegro, Antioquia: Este hospital, referente de atención en el Oriente antioqueño, fue destacado por sus procesos de seguridad clínica y mejoramiento continuo. Conozca: Tres desfiles, música y mucha diversión este 1 de agosto en la Feria de las Flores

• Clínica del Caribe, en Barranquilla, Atlántico: La institución fue reconocida por la implementación de prácticas dirigidas a fortalecer la atención segura y la experiencia del paciente.

• Clínica El Rosario Centro, ubicada en Medellín, Antioquia: otra de las sedes de la institución que recibió el reconocimiento por sus estándares en seguridad del paciente.

El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, destacó que las instituciones galardonadas representan modelos de gestión que han convertido la seguridad del paciente en un eje estratégico. De interés: ¡Aproveche! Open English y ‘Medellínglish’ se unen para becar a estudiantes en Antioquia “Felicitamos a las seis instituciones galardonadas por hacer de la seguridad del paciente un compromiso permanente y una prioridad estratégica. Este reconocimiento exalta el trabajo de organizaciones que han demostrado que la excelencia se construye con liderazgo, cultura de seguridad, mejoramiento continuo y un profundo compromiso con la calidad de la atención”, afirmó Giraldo. El dirigente gremial agregó que estas experiencias sirven como referente para el sistema de salud colombiano: “Con su ejemplo, inspiran al sector salud colombiano a seguir elevando los estándares en beneficio de los pacientes y de la sociedad”. La ceremonia estuvo presidida por Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, y contó con la participación de la doctora María Silvia Monet, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Argentina (ADEGRA), quien lideró el jurado internacional encargado de la evaluación final. El Galardón Nacional Hospital Seguro busca reconocer a las instituciones que avanzan en la consolidación de una cultura organizacional basada en la prevención de eventos adversos, la gestión del riesgo clínico y la mejora permanente de los servicios de salud. Siga leyendo: Especial: El Oriente, la cuna del progreso

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