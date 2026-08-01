MinDefensa atribuye al ELN el atentado en Cúcuta y ofrece $200 millones de recompensa

El saliente ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del atentado con carro bomba y varias explosiones contra el Comando de Policía en Cúcuta, en la madrugada de este sábado, 1 de agosto, a la guerrilla del ELN, por lo que anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los autores. Sánchez, quien, pese a estar de licencia hasta el próximo lunes, se pronunció en su cuenta de X, en donde, además de rechazar la acción violenta que afectó a por lo menos 11 personas (agentes de policías y civiles), dijo que se van a judicializar a sus autores. En contexto: Al menos 10 heridos tras la explosión de un carro bomba frente al comando de Policía en Cúcuta

“Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario”

Advirtió el ministro Sánchez que “no representan ninguna causa social; representan el terror y el crimen. A quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley”. Anunció además que dispuso el fortalecimiento y despliegue inmediato de las capacidades de la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos, esclarecer estos hechos y perseguir hasta capturar a todos los responsables: “Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos. Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables de estos atentados”. Lea también: ¿Qué pasa en Tarazá? Cinco muertos y una explosión tras combates entre ELN y el Clan del Golfo La detonación, ocurrida sobre las 3:20 de la madrugada cerca de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), causó afectaciones en la sede policial, además de daños en vehículos, locales y otras edificaciones cercanas.