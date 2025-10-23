Video | El colombiano Kevin Quintero se cayó en la final del Keirin en el Mundial de ciclismo de pista; el título quedó para Harrie Lavreysen

El campeón olímpico neerlandés Harrie Lavreysen, pedalista más laureado del Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025, se colgó el jueves su segunda medalla de oro de la competición al ganar el keirin.

Lavreysen, de 28 años, completó el esprint final en 9.901 segundos y superó al británico Leigh Hoffman y a su compatriota Jeffrey Hoogland, para llegar a 18 títulos en Mundiales de ciclismo. El colombiano Kevin Quintero, bronce en el Mundial de 2024, abandonó la prueba tras sufrir una caída.

Por su parte, el alemán Moritz Augenstein ganó el scratch masculino, seguido por el neerlandés Yanne Dorenbos y por el portugués Iuri Leitao. Italia venció a Alemania en la final de persecución por equipos femeninos, gracias a Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli y Chiara Consonni.

Antes, la irlandesa Lara Gillespie ganó este jueves su primera medalla de oro en un Mundial de Ciclismo, al ganar la carrera por eliminación. Gillespie, de 24 años, venció a la medallista olímpica británica Katie Archibald y a la belga Hélène Hesters en una carrera que se detuvo dos veces por la caída de algunas competidoras.