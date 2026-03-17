Este es la cadena epidemiológica de los 4 casos de sarampión confirmados en Colombia

Las alarmas están prendidas. La vigilancia epidemiológica frente al sarampión ha retomado protagonismo en Colombia luego de que se confirmaran nuevos casos importados de esta enfermedad, en un contexto marcado por la movilidad internacional. Por eso, las autoridades sanitarias están prestando atención y vigilancia en estos eventos, considerando que se trata de una patología prevenible y altamente contagiosa.
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Vale recordar que el pasado 15 de marzo el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó cuatro casos importados de sarampión. Según la entidad, todos los pacientes tienen antecedente de viajar a México durante el periodo de incubación de la enfermedad. Los casos fueron detectados en Bogotá y Bucaramanga.