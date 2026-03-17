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Petro “corcha” al ministro de Hacienda por desconocer déficit primario en pleno consejo de ministros

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no supo responder sobre el déficit primario de Colombia, que alcanza 3,5% del PIB, desatando críticas por su manejo fiscal.

  • El momento en que el ministro de Hacienda no respondió la cifra del déficit primario generó cuestionamientos sobre su manejo de las finanzas públicas. FOTO PRESIDENCIA Y COLPRENSA.
    El momento en que el ministro de Hacienda no respondió la cifra del déficit primario generó cuestionamientos sobre su manejo de las finanzas públicas. FOTO PRESIDENCIA Y COLPRENSA.
  • El déficit primario de Colombia cerró en 3,5% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos en las últimas décadas. foto Presidencia.
    El déficit primario de Colombia cerró en 3,5% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos en las últimas décadas. foto Presidencia.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo, ocurrió un episodio que dejó mal parado al ministro de Hacienda, Germán Ávila. El funcionario no pudo responder una pregunta al presidente Gustavo Petro al desconocer la cifra en billones que tiene en déficit primario la caja de la Nación. El momento despertó críticas al argumentar que un jefe de Hacienda no puede ser corchado con un dato clave sobre las finanzas estatales.

El hecho ocurrió mientras el mandatario se refería al conflicto en Medio Oriente y explicaba que la posición de Colombia se inclina porque se logre un cese al fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Añadió que el freno de la guerra ocasionaría que los mercados respiren y que el barril del petróleo vuelva a precios de 70 dólares. Por esa razón, el jefe de Estado justificó mantener la política de no subsidiar el consumo de combustibles fósiles a través del presupuesto nacional, calificando como un error histórico la acumulación de deudas en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Los usuarios de gasolina me entenderán, porque no vamos a llevar a Colombia hacia un desastre fiscal. Por ahí pasaríamos a un desastre de la banca, por ahí pasaríamos hacia una parálisis de la producción, aumento del desempleo, y ni de vainas, cuando hemos logrado tanto en lo económico como hasta el día de hoy”, afirmó el mandatario.

El déficit primario de Colombia cerró en 3,5% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos en las últimas décadas. foto Presidencia.
El déficit primario de Colombia cerró en 3,5% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos en las últimas décadas. foto Presidencia.

Petro corchó al ministro de Hacienda

El presidente señaló que bajo ese panorama hay propuestas peligrosas. Argumentó que subsidiar la gasolina podría incidir directamente en el déficit primario del Estado. Y preguntó al ministro de Hacienda: “¿el déficit primario, Germán, que hoy es de cuánto... 3,5, que hoy equivale a cuántos billones?”.

Entérese; Próximo presidente de Colombia heredará déficit histórico comparable con los años 90 y la pandemia

Sin embargo, Ávila no supo responder. Las cámaras enfocaron a un Ávila pensativo que elevó su mirada y trató de recordar la cifra, pero finalmente quedó en silencio, mientras Petro se respondió solo: “(me dijeron que eso daba casi 40 billones (...) eso ahí en internet se puede saber (...)”.

¿De cuánto es realmente el déficit primario?

El balance fiscal primario de Colombia, que no incluye el pago de intereses, cerró 2025 con un déficit equivalente a 3,5% del PIB (alrededor de $45,5 billones).

Se trata del registro más elevado en cerca de 30 años, si se excluyen episodios de crisis, y supera lo proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

De acuerdo con el CARF, este deterioro fiscal se dio en medio de cálculos optimistas en los ingresos y una subvaloración de los gastos, un riesgo que el comité había advertido de forma reiterada a lo largo del año. En consecuencia, la percepción de riesgo país frente a sus pares regionales se ha elevado hasta niveles históricamente altos.

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