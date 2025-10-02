La antioqueña Karen Palomeque es la mujer más rápida del mundo: oro y récord en Mundial en paraatletismo

Medellín, Antioquia y todo el país vibra de la mano de Karen Tatiana Palomeque, ya no la princesa del paraatletismo, como a ella misma le gusta llamarse, sino ahora oficialmente la reina. Karen alcanzó no solo el oro, sino que batió el Récord Mundial que ella misma había impuesto en el más reciente Grand Prix de Cali 2025.
Seis nuevas medallas, un oro, tres de plata y dos de bronce, se sumaron a la cuenta este jueves 2 de octubre, donde el salto largo y el lanzamiento de jabalina siguen siendo las disciplinas con más resultados durante el mundial.
Le contamos los detalles de la participación de los atletas.