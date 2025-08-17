El ciclismo colombiano se roba el show en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, ¿cuántas medallas le ha dado al país?

No es, pero debería ser nuestro deporte nacional. Varias de las alegrías más grandes que nos han dado nuestros deportistas llegaron sobre dos ruedas, después de cadenciar unas bielas. El ciclismo es, para muchos, la cara a mostrar del país. Cómo no, si está en todas partes. En cualquier región de Colombia, sin importar si el terreno es plano, hay montaña, hace calor o frío, cientos de personas se mueven sobre caballitos de acero. Muchos lo hacen por ejercicio, por disfrutar el paisaje. Algunos más, por necesidad, pues la bici es el medio de transporte en el que se desplazan hacia sus trabajos.

El pedalismo corre por nuestras venas. Por eso tantos jóvenes lo practican. Esa es, quizás, la razón que explica por qué el ciclismo es el deporte que más medallas le ha dado a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción. De las 59 preseas que nuestro país ha ganado en la segunda edición de las justas multideportivas, 19 han llegado sobre bicicletas, en las diferentes modalidades en competencia. La más reciente fue el bronce que consiguió este domingo, en la prueba de ruta femenina, Natalia Garzón Cifuentes.

La deportista criolla, en un sprint final apretado, terminó por detrás de la argentina Julieta Benedetti, ganadora del día con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 19 segundos; y de la ecuatoriana Natalie Revelo, quien cruzó segunda. Esta fue la segunda presea para Garzón, quien ya había conseguido la medalla de oro en la contrarreloj individual. Con su resultado, alcanzó cupo para los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2027, en la prueba contra el tiempo de la ruta.

Lo mismo ocurrió con Samuel Flórez, quien se quedó con el primer puesto en la crono de esta segunda edición de los juegos juveniles. En la prueba de ruta masculina, los colombianos se quedaron muy cerca del podio. El antioqueño Cristian Vélez terminó cuarto en el embalaje final, por detrás del mexicano José Prieto, quien cruzó la meta 3 horas, 18 minutos y 34 segundos después de iniciar. Segundo fue Ciro Pérez, de Uruguay, mientras que Octavio Salmon, de Argentina, fue tercero.