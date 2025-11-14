Jhon “El Tigre” Orobio: el boxeador colombiano que noqueó a un excampeón mundial en tan solo dos asaltos

El sonido de la campana apenas alcanzó a calentar el ambiente cuando Jhon “El Tigre” Orobio empezó a perseguir a su presa. La gente aún se acomodaba en sus asientos cuando el colombiano, con una serenidad casi inquietante, soltó los primeros golpes que abrirían la grieta. El sudafricano excampeón mundial, Xolisani Ndongeni, buscaba refugio, pero ya era demasiado tarde porque Orobio iba imparable.
El segundo asalto llegó inesperado con un derechazo cruzado, un gancho corto y una caída que pareció detener el tiempo. Ndongeni, un veterano de 33 victorias y más de una década en combate, intentó sobrevivir con mañas de viejo experto, pero Orobio no estaba dispuesto a dar tregua. Lo derribó dos veces y obligó al árbitro a detener la pelea a los 2:47 del round, en la derrota más temprana de toda la carrera del sudafricano.