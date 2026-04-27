Tras la hazaña de Sebastian Sawe, ¿quién es el colombiano más rápido en maratón?

Sebastian Sawe quedará grabado en la historia del atletismo como el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, hazaña que pone en perspectiva el nivel de los mejores fondistas del planeta. En ese sentido, en medio del logro del etíope, hoy tendencia en el deporte, surge una pregunta: ¿dónde está Colombia?

El referente criollo en la distancia larga sigue siendo Jeisson Suárez, dueño del récord nacional con 2 horas, 10 minutos y 51 segundos, logrado el 18 de abril de 2021 en Twente, Países Bajos.

Suárez, de 35 años, es hasta hoy el corredor más rápido del país en los 42,195 kilómetros.

Sin embargo, la dimensión del logro de Sawe deja ver una brecha considerable. Entre el registro del keniano (1h:59.30) y el del tolimense hay una diferencia de 11 minutos y 21 segundos, una distancia amplia en una prueba donde bajar un segundo representa todo un desafío.

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Incluso, el ritmo impuesto por Sawe (2.49 por kilómetro y una velocidad promedio de 21,2 km/h) refleja un nivel de exigencia todavía lejano para el atletismo nacional.

El keniano pulverizó el anterior récord mundial de Kelvin Kiptum (2h:00.35 en 2023). En la capital inglesa se presentó una carrera de altísimo nivel, pues el etíope Yomif Kejelcha también bajó de las dos horas (1:59.41), mientras que el ugandés Jacob Kiplimo firmó 2:00.28, confirmando una nueva era dorada del fondo mundial.

El antecedente más cercano de un intento similar había sido el de Eliud Kipchoge en 2019 (1:59.40), pero su marca no fue homologada por condiciones especiales fuera de reglamento.