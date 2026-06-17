Jalen Brunson devolvió la gloria a Nueva York: conozca la historia del líder de los Knicks

De jugador de rol a estrella en la Gran Manzana. Así es la historia de Jalen Brunson (29 años), el guardia de los New York Knicks que lideró a la franquicia a su primer anillo NBA desde 1973.
Corría el año 1999 cuando la ciudad de los rascacielos vio a sus queridos Knickerbockers por última vez (hasta este año) en las finales de la NBA. En la última temporada del siglo XXI, los neoyorquinos cayeron ante San Antonio Spurs y el base suplente de ese roster era nada más y nada menos que Rick Brunson, padre de Jalen.
Pasaron los años y en 2016 empezó a sonar con fuerza el nombre de un talentoso jugador de la Universidad de Villanova, Jalen Brunson. En 2018 llegó a los Dallas Mavericks de la NBA, en donde se mantuvo hasta 2022 como segunda espada de Luka Doncic antes de partir hacia la capital del mundo, Nueva York.