No paran los secuestros: ahora la víctima es el director de la orquesta Los Bacanes del Sur

Tres hombres armados secuestraron en el departamento del Cauca a Milton César Mesa Ortega, el director de la orquesta Los Bacanes del Sur, y se lo llevaron con rumbo desconocido en una camioneta de alta gama.

El crimen ocurrió en la tarde de este domingo 2 de agosto, y de momento las autoridades desconocen a qué grupo armado pertenecen los secuestradores.

De acuerdo con la información preliminar del caso, la víctima estaba en un establecimiento comercial de la vereda Cajete, en la ciudad de Popayán, cuando fue sorprendido por los delincuentes.

Ante la mirada atónita de los presentes, lo hicieron subir a una camioneta Toyota Fortuner y emprendieron la huida en dirección al municipio de El Tambo.

En ese lugar tienen injerencia el frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), y el frente José María Becerra, del ELN. Los investigadores de la Policía tratan de esclarecer si alguna de estas organizaciones está involucrada en el secuestro.