De la Espriella promete posesión austera en Cali; ¿es verdad que será más barata que la de Petro?

La decisión de realizar por primera vez una posesión presidencial fuera de Bogotá volvió a estar en el centro del debate. Durante su alocución de este domingo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, defendió la elección de Cali como sede de la ceremonia del próximo 7 de agosto, insistió en que se tratará de una investidura austera.
Según dijo, tendrá un costo “inferior a la mitad” del que tuvo la posesión presidencial de hace cuatro años. Sin embargo, la información pública en Secop disponible hasta el momento muestra que el Gobierno saliente ya dejó en firme los contratos, el pasado 25 de julio, para la organización del evento y su transmisión, cuyo valor conjunto asciende más o menos a 5.950 millones de pesos.
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En términos exactos, será cerca de 950 millones más que lo que costó la posesión de Gustavo Petro en 2022. Pero, esta cifra, ajustada a la inflación, costaría en total un 12 % menos.
Sobre el tema, De la Espriella sostuvo que esos contratos fueron estructurados por la administración saliente, ya que todavía no ejerce funciones como presidente. “Si por mí fuera tampoco me gastaría esa plata (...). En todo caso le di instrucciones al secretario general de la Presidencia para que se ahorrara la mayor cantidad de recursos posibles y no se ejecutara la totalidad del presupuesto”, manifestó.
Entre esos costos no se cuentan los gastos adicionales que conlleva, por ejemplo, los tiquetes aéreos de los congresistas. El propio Congreso informó que esos desplazamientos serán cubiertos con recursos públicos.
Las cuentas indican que podrían representar un gasto de entre 300 y 600 millones de pesos, aunque la cifra podría reducirse debido a que la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la ceremonia, mientras que congresistas del Centro Democrático señalaron que asumirán con recursos propios sus pasajes y demás gastos.
Por su parte, De la Espriella afirmó que la ceremonia generará un impacto económico cercano a 10.000 millones de pesos para Cali gracias al aumento de la actividad en sectores como el hotelero, gastronómico, turístico, comercial, logístico y de servicios.
Según las proyecciones del mandatario electo, a la capital del Valle del Cauca llegarán alrededor de 6.000 visitantes, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales.