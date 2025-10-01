Ella es Isabellah Quiñónez Jiménez, la figura de Colombia, en natación artístico, del Suramericano de Brasil

Lo primero que hizo Isabellah Quiñónez Jiménez al terminar su brillante presentación en el Campeonato Suramericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Río de Janeiro no fue celebrar con efusividad ni alardear de su triunfo.
Con la serenidad que la caracteriza, subió a su cuenta de Instagram una foto del imponente Cristo Redentor, el cual tuvo la oportunidad de visitar en aquella ciudad brasileña.
Lea aquí: “Nadando, nadando, yo ganaré”: Colombia arrasó en primera semana del Sudamericano de deportes acuáticos de Brasil
Para ella, profundamente creyente y agradecida con Dios, como lo expresó su padre Hoover, era la mejor forma de honrar lo vivido: tres medallas de oro que no solo la consagraron como la gran figura del certamen, sino que además le valieron el premio Señor de Sipán, la máxima distinción de la natación suramericana.
Ese reconocimiento selló su nombre como la mejor atleta del campeonato luego de imponer condiciones en las pruebas de solo libre juvenil, dueto juvenil y equipo juvenil.
Su alegría fue enorme, pues compitió al lado de su hermana gemela Sara, con quien también dejó huella en dúo y equipos.