La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín

Yeison Jiménez redefinió la historia de la música regional colombiana, prueba de ello fue ese concierto que ofreció ante un estadio El Campín lleno el pasado 26 de julio de 2025. Fue tal la emoción del artista y del mismo público que era un hecho que ese concierto debía hacerse de nuevo. Por eso a finales del año pasado, Yeison Jiménez y su equipo anunciaron oficialmente su segundo Estadio El Campín para el 28 de marzo de 2026, para así consolidar un logro sin precedentes, “ser el primer artista de música regional colombiano en llenar en solitario un estadio en Colombia, y ahora regresar para firmar un nuevo capítulo de grandeza”. Puede leer: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín La tristeza de sus fanáticos se siente al saber que este show no podrá realizarse, tras la confirmación de su muerte en un accidente aéreo. El artista de 34 años falleció con su mánager, Jefferson Osorio y cuatro ocupantes más como lo confirmó la Gobernación de Boyacá. “El accidente aéreo que cobró la vida de del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, dice el comunicado.

El gran 2025 de Yeison Jiménez

El 2025 marcó un año excepcional para Yeison Jiménez. Sus canciones encabezaron listados, se convirtieron en himnos populares y reforzaron su posición como uno de los artistas más influyentes y queridos del país. “Con éxitos que superaron récords, giras nacionales completamente agotadas y una conexión emocional única con su público, Yeison vivió un momento de crecimiento histórico, llevando la música regional colombiana a un nivel de impacto nacional sin precedentes”, explicaron desde su equipo de prensa. Luego siguió su gira internacional llamada World Tour 2025 y en la que recorrió Estados Unidos y Europa, dando cuenta de que su proyección internacional iba por buen camino en su rol de embajador del género ante el mundo. Puede leer: Yeison Jiménez se descompensó en pleno concierto en el estadio El Campín de Bogotá “En territorio estadounidense la gira culminó con 15 fechas sold out llevadas a cabo durante este 2025, las más recientes realizadas en Orlando (19 de septiembre), Chicago (20 de septiembre), San José (21 de septiembre), New York (3 de octubre) y New Jersey (4 de octubre)”, nos confirmaron en su momento.