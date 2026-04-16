Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos Nacionales

Indeportes Antioquia sentó una postura institucional crítica frente a la organización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027. La entidad calificó como “preocupante” la falta de transparencia y uniformidad en la definición del programa de pruebas y la repartición de medallas para la máxima justa del país.
Santiago Valencia González, gerente de Indeportes Antioquia, señaló en rueda de prensa que la equidad deportiva está en riesgo debido a decisiones administrativas que carecen de sustento técnico verificable. “No podemos aceptar que las reglas cambien sin criterios técnicos sólidos y verificables. Colombia merece unos Juegos construidos sobre transparencia y justicia, y nuestros atletas merecen saber que las reglas son las mismas para todos”, sentenció.