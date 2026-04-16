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Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos Nacionales

Desde la gerencia de Indeportes Antioquia exigen transparencia, uniformidad y revisión técnica adecuada para las reglas y decisiones en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

  • Antioquia buscará en 2027, en Montería y Sincelejo, recuperar el título que perdió con Valle en 2019 y 2023. FOTO: JAIME PÉREZ
    Antioquia buscará en 2027, en Montería y Sincelejo, recuperar el título que perdió con Valle en 2019 y 2023. FOTO: JAIME PÉREZ
  • Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos Nacionales
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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Indeportes Antioquia sentó una postura institucional crítica frente a la organización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027. La entidad calificó como “preocupante” la falta de transparencia y uniformidad en la definición del programa de pruebas y la repartición de medallas para la máxima justa del país.

Santiago Valencia González, gerente de Indeportes Antioquia, señaló en rueda de prensa que la equidad deportiva está en riesgo debido a decisiones administrativas que carecen de sustento técnico verificable. “No podemos aceptar que las reglas cambien sin criterios técnicos sólidos y verificables. Colombia merece unos Juegos construidos sobre transparencia y justicia, y nuestros atletas merecen saber que las reglas son las mismas para todos”, sentenció.

Uno de los reclamos más fuertes radica en la modificación de los programas de competencias. Según el gerente, el ciclismo de pista sufrió un recorte del 40% en su programación, pasando de 20 a solo 12 pruebas. Esta decisión contrasta con lo ocurrido en actividades subacuáticas, donde las medallas en disputa aumentaron de 38 a 42, cifra que, según Indeportes, supera incluso lo estipulado en eventos internacionales de élite como los World Games.

Antioquia pide a Mindeporte “reglas claras” de cara a los próximo Juegos Nacionales

Santiago Valencia González, gerente de Indeportes, y Sebastián Ocampo Vargas, subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros. FOTO CORTESÍA INDEPORTES ANTIOQUIA

Además, la entidad cuestionó la inclusión del hapkido, disciplina que inicialmente no estaba contemplada, sin que hasta ahora el Ministerio del Deporte haya dado respuesta a los derechos de petición enviados para aclarar estos movimientos.

Sebastián Ocampo Vargas, subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros, advirtió que estas inconsistencias afectan a todo el ecosistema deportivo nacional y no solo a una delegación. Ante este panorama, Indeportes Antioquia exigió al Ministerio tres acciones inmediatas: Transparencia en los criterios de selección, uniformidad en la aplicación de las reglas para todas las disciplinas y revisión técnica de las decisiones adoptadas hasta la fecha.

Finalmente, Valencia González fue enfático en que, si bien Antioquia se prepara para ganar en los escenarios y defender su liderazgo deportivo, no permitirá que el esfuerzo de los atletas se vea empañado por la falta de claridad en las reglas del juego. “Defenderemos la equidad en la máxima cita del deporte nacional”, concluyó.

Le puede interesar: Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, ¿quiénes subieron al podio?

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