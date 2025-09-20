Max Verstappen ganó la pole position del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, logró la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras una clasificación caótica, marcada por seis interrupciones, este sábado en el circuito urbano de Bakú, por delante del español Carlos Sainz (Williams). Bajo la lluvia, el vigente cuatro veces campeón del mundo superó a Sainz y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), mientras que los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que pelean por el título, partirán respectivamente séptimo y noveno en la parrilla.

“Una clasificación larguísima. Era muy difícil acertar con las vueltas. Las banderas rojas te dejan sin neumáticos, pero muy contento por cómo ha ido el fin de semana por ahora”, analizó Verstappen, ganador hace dos semanas del GP de Italia. “Desde Monza lo estamos haciendo mejor. Quiero salir bien, es una carrera larga y tendremos que cuidar los neumáticos”, añadió el neerlandés, que ha ganado tres carreras este año, pero que está lejos de la dupla de McLaren en la clasificación.

Tres banderas rojas

Hasta en seis ocasiones se interrumpió la clasificación en las calles de Bakú debido a los accidentes. La lucha por conseguir la pole position suele durar habitualmente una hora, pero esta vez se alargó durante casi dos debido al tiempo necesario para evacuar los monoplazas accidentados, recoger los escombros esparcidos por la pista y reparar los muros de protección. Hubo tres banderas rojas en la Q1, la primera parte de las clasificaciones, tras los accidentes del tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Luego una interrupción en la Q2 con la salida de pista del británico Oliver Bearman (Haas) y finalmente dos en la Q3 con los violentos accidentes del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Piastri, líder del Mundial. Al final de este caos, Verstappen impuso su experiencia secundado por dos invitados inesperados, Sainz y Lawson. “Estoy muy contento. Hemos acertado con los neumáticos en el momento adecuado. Estábamos en ese momento que los coches ‘top’ nos podían sacar cuatro o cinco décimas, pero solo lo hizo Max”, declaró Sainz.

Norris no aprovecha la oportunidad