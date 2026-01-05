x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Capturaron a dos hombres en el barrio La América al ser sorprendidos modificando una camioneta hurtada

El vehículo, al tiempo, fue reportado a través de la línea de emergencias 123. Conozca más detalles.

  • La foto donde se evidencia la camioneta recuperada, así como a los dos sujetos capturados en el barrio La América de Medellín. FOTO Cortesía Policía Metropolitana.
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

En el barrio La América, en el Centro Occidente de Medellín, fueron capturados dos sujetos de 57 y 64 años de edad, a quienes la Policía, que adelantaba operaciones de registro y control en la zona, sorprendió mientras modificaban una camioneta hurtada.

Los sujetos, al ver a los uniformados aproximarse, decidieron emprender la huida y evitar así su detención, sin embargo, la reacción fue inmediata para concretar la captura de los implicados.

Lo llamativo del asunto es que, simultáneamente, a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional, llegó una llamada reportando el vehículo como robado, exactamente el mismo que los dos hombres modificaban, lo que permitió confirmar la culpabilidad de ambos.

A los presuntos responsables se les incautaron elementos asociados a la manipulación de la camioneta, como también varias placas falsas, que corresponden a otros vehículos hurtados en la capital antioqueña.

“Las dos personas eran señaladas por los delitos de hurto calificado y agravado así como también por falsedad marcaria. Este resultado es el producto del trabajo articulado entre el 123 y las patrullas de la Policía en el territorio, dentro esa estrategia contra el hurto que mantenemos activa en la ciudad”, precisó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Los capturados fueron dispuestos ante la Fiscalía General de la Nación para proceder con su respectiva judicialización.

