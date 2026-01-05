x

António Guterres asegura que acciones de EE. UU. en Venezuela son una “violación flagrante” y una amenaza para la paz; esto dijo Colombia en la ONU

Tras la incursión de película en el que tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante la madrugada de este pasado sábado, las alarmas sobre la legitimidad de esta acción están en entredicho y aumentan cada vez más.

  • Se llevó a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU ante lo sucedido en Venezuela el pasado sábado. La embajadora permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zabala Torres, participó en este encuentro. Foto: AFP/Captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 12 horas
bookmark

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró a través de un comunicado de prensa este lunes, que se encuentra profundamente preocupado ante la situación en Venezuela por una “posible intensificación de la inestabilidad en el país”. Además, también cuestionó el precedente que esto podría sentar “sobre la manera en que se conducen las relaciones entre los Estados”.

“Sigo profundamente preocupado porque no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero”, señaló Guterres.

Exhortó, además, a que se respeten los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados.

Le puede interesar: ¿Quién tomará el poder?, claves para entender lo que viene en Venezuela

Agregó, también, que “en situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es fundamental ceñirse a los principios”. Y que es fundamental que se respete directamente la Carta de las Naciones Unidas y todos los otros marcos jurídicos que se puedan aplicar para “salvaguardar la paz y la seguridad”.

La situación venezolana recordó, ya venía marcada por una prolongada crisis política, social y económica, agravada tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024. Y mencionó que, en su momento, el panel de expertos electorales que había designado, a solicitud del Gobierno venezolano, para acompañar el proceso electoral, señaló graves problemas.

“La situación es crítica”

Guterres, dijo que actualmente la situación en Venezuela es crítica, pero que aún es posible “evitar una conflagración más amplia y destructiva”.

Insistió, también, que “todos los actores venezolanos para que participen en un diálogo inclusivo y democrático”. Para que así, todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro en el país.

“Esto implica el pleno respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano”, aseguró.

La intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad

La embajadora Leonor Zabala Torres, los hechos que se llevaron a cabo en Caracas, constituyen “evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana”, y no tienen justificación bajo ninguna circunstancia.

“No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión”, señaló Torres.

Asimismo, advirtió que las acciones representan una grave vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, el hecho de la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como el principio de respeto a la soberanía y a la autoridad plena de los Estados sobre su territorio, incluidos sus recursos naturales.

También subrayó la afectación a la integridad territorial y a los principios de defensa colectiva, especialmente cuando estas acciones “ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil”.

Los principios

“Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional”, afirmó la embajadora en su pronunciamiento.

Torres recordó que la Carta de la ONU solo admite el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa frente a un ataque armado o cuando existe una autorización expresa del Consejo de Seguridad. Incluso, agregó, que en esos casos, el uso de la fuerza “no es para asumir el control político de otro Estado”.

“En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza”, puntualizó durante su intervención.

Lea también: Finalizó primera audiencia contra Nicolás Maduro donde se declaró no culpable. En marzo volverá a la Corte

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué la ONU califica de ilegal la captura de Nicolás Maduro?
António Guterres sostiene que la acción militar estadounidense del 3 de enero no respetó la soberanía ni la integridad territorial de Venezuela. Según el derecho internacional, el uso de la fuerza solo es legal en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
¿Cuál es la posición oficial del Gobierno de Colombia ante la ONU?
Colombia, a través de la embajadora Leonor Zabala, rechazó el uso unilateral de la fuerza. El país considera que la operación de EE. UU. vulnera la Carta de las Naciones Unidas y los principios de defensa colectiva, instando a una desescalada inmediata del conflicto.
¿Qué está pasando con Nicolás Maduro en Estados Unidos ahora mismo?
Tras ser capturado en Caracas, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, donde ya compareció ante un tribunal federal. Se le vio esposado y con traje de preso, enfrentando cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo internacional, según informes judiciales.

