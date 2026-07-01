Colombianos convocan subida a Monserrate para “contrarrestar” al brujo de Ghana antes del partido con Colombia

Colombia, el país del Sagrado Corazón, vuelve a aferrarse a la fe para acompañar a su selección. A menos de 48 horas del partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, una particular convocatoria comenzó a hacerse viral en redes sociales: subir al cerro de Monserrate para “contrarrestar” los supuestos trabajos espirituales anunciados por el célebre brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam. La cita fue programada para las 6:00 de la mañana de este jueves 2 de julio en la entrada del sendero peatonal. Hasta el momento, 44 personas habían confirmado su asistencia, aunque el evento sigue sumando reacciones y compartidos.

Así se ve el inicio del grupo de facebook. FOTO: captura de pantalla.

La iniciativa fue creada por el aficionado Felipe Molina, quien describió la iniciativa como la unión de varias fuerzas espirituales. ”Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tienen al brujo; Lorenzo tiene a la Virgen de Luján, a los mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria”. Lea más: Harry Kane, el objetivo de la brujería ghanesa: brujo reveló qué planean hacerle al astro inglés Los organizadores aclararon que no se trata de una competencia deportiva. ”La idea es subir tranquilos; quienes quieran hacerlo más rápido, bienvenidos”, escribieron al confirmar el punto de encuentro.

¿Quién es el brujo de Ghana?

La convocatoria surgió después de que se viralizaran las declaraciones de Nana Kwaku Bonsam, un conocido espiritista ghanés que desde hace años protagoniza polémicas alrededor del fútbol al asegurar que realiza rituales para favorecer a la selección de su país. Durante el Mundial de 2026, Bonsam acaparó titulares al afirmar que había “neutralizado” al delantero inglés Harry Kane antes del partido entre Inglaterra y Ghana. Tras ese encuentro, anunció que pondría nuevamente sus supuestos poderes espirituales al servicio de su selección para el duelo frente a Colombia. Sus declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y desataron todo tipo de reacciones entre los aficionados colombianos. Mientras algunos las tomaron con humor, otros respondieron apelando a expresiones de fe y tradición, como la convocatoria para subir al cerro de Monserrate en señal de apoyo a la Tricolor.

Sin embargo, periodistas ghaneses han explicado que, aunque las prácticas espirituales forman parte de algunas tradiciones del país, la mayoría considera a Bonsam un personaje mediático. Gary Al-Smith, periodista de SportyFM, aseguró que el brujo “es entretenimiento” y que sus rituales “no influyen en absoluto en el resultado de los partidos”.

¿Por qué los hinchas colombianos eligieron Monserrate?

Para muchos colombianos, subir a Monserrate es mucho más que hacer ejercicio. El santuario del Señor Caído, ubicado a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar, recibe cada año a millones de peregrinos que llegan para agradecer favores, cumplir promesas o pedir por la salud, el trabajo y la familia. Lea aquí: Brujo asegura que lesión de Cristiano Ronaldo es incurable Es una tradición profundamente arraigada en la cultura colombiana. Algunas personas realizan el ascenso de rodillas, otras descalzas o como acto de penitencia, convencidas de que el recorrido simboliza sacrificio, esperanza y agradecimiento. Precisamente por ese significado religioso, algunos aficionados pueden considerar que la caminata representa una manera simbólica de acompañar a la Selección Colombia antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

Entre la fe y las creencias ancestrales

Mientras en Ghana algunos rituales tradicionales forman parte del folclor que rodea a la selección nacional, en Colombia muchos hinchas recurren a expresiones de la fe católica, desde asistir a misa hasta encomendarse al Señor Caído de Monserrate o a diferentes advocaciones de la Virgen.

La verdadera respuesta, sin embargo, llegará este viernes 3 de julio, cuando Colombia y Ghana se enfrenten en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026.