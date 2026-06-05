Fórmula 1: Ferrari confía en el efecto Leclerc en Mónaco para frenar a Mercedes

El héroe monegasco Charles Leclerc es esperanza de Ferrari para cortar la racha victoriosa de Mercedes en la Fórmula 1, este domingo en el tradicional gran premio en el pequeño Principado.
Leclerc, que esta semana acordó una ampliación de contrato con Ferrari, ganó su carrera de casa en 2024 y ha logrado la pole position tres veces en los últimos cinco años.
En la última carrera, en Montreal hace dos semanas, Leclerc fue superado, tanto en la clasificación como en carrera, por un renacido Lewis Hamilton, que logró su mejor resultado con la Scuderia.
De momento, ni uno ni otro ha dado con la fórmula para que Ferrari plante cara a Mercedes, que ha ganado las cinco carreras disputadas hasta el momento, la primera, en Melbourne, con George Russell, y las otras cuatro, consecutivas, por el sorprendente Kimi Antonelli, que aún no ha cumplido los 20 años.