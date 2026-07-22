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Contraloría de Antioquia alerta por presuntas irregularidades en el Hospital de Caldas

2 de los 31 presuntos hallazgos son de alcance penal. Líderes políticos del municipio pidieron actuaciones urgentes para evitar un mayor deterioro del centro asistencial.

  • Imagen de referencia del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia. FOTO Andrés Felipe Osorio García.
    Imagen de referencia del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia. FOTO Andrés Felipe Osorio García.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, uno de los principales centros asistenciales del sur del Valle de Aburrá, vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de que la Contraloría General de Antioquia trasladara a los organismos competentes una serie de presuntos hallazgos detectados durante una auditoría fiscal.

De acuerdo con la información conocida, el informe del ente de control identificó 31 presuntos hallazgos administrativos, de los cuales algunos tendrían incidencia disciplinaria y fiscal, mientras que dos fueron remitidos por su presunta connotación penal, situación que ahora deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes para determinar si existen responsabilidades individuales.

El informe ha generado preocupación entre distintos sectores del municipio, debido a la situación financiera y administrativa que desde hace varios años enfrenta el hospital.

Preocupación por el futuro

El Hospital San Vicente de Paúl ha venido enfrentando dificultades económicas asociadas, entre otros factores, a la cartera pendiente de pago por parte de las EPS, una problemática que afecta a buena parte de la red pública hospitalaria del país.

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Sin embargo, las observaciones formuladas por la Contraloría apuntarían a que los problemas de la institución no obedecerían únicamente a ese contexto financiero, sino que también existirían presuntas irregularidades en la gestión administrativa que podrían haber comprometido el funcionamiento de la entidad.

La aparición de hallazgos con posible alcance penal aumenta la preocupación sobre la situación del hospital, pues ahora serán los organismos de investigación los encargados de establecer si existieron conductas que constituyan delitos contra la administración pública.

Empiezan a aparecer los cuestionamientos

Tras conocerse el contenido del informe, la concejal de Caldas Ángela Espinosa manifestó que la situación del hospital no puede seguir siendo indiferente para el municipio y aseguró que continuará ejerciendo control político y seguimiento frente a los resultados de la auditoría.

La corporada sostuvo que el documento evidencia presuntos hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales que pondrían en riesgo la prestación de un servicio esencial para los habitantes de Caldas.

Además, indicó que su propósito será mantener la vigilancia ciudadana sobre el manejo de la institución hasta que se adopten las decisiones que permitan garantizar una atención digna y oportuna para los usuarios del hospital.

Por su parte, Santiago Fernández, quien fue concejal de Caldas entre 2020 y 2023, aseguró que la situación del centro asistencial ha llegado a un punto crítico.

Hizo énfasis en que los problemas del hospital no pueden atribuirse exclusivamente a las deudas que mantienen las EPS con la institución, sino que, según el informe de la Contraloría, existirían presuntas irregularidades administrativas que también estarían afectando el funcionamiento de la entidad.

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Cabe aclarar que el traslado de hallazgos por parte de la Contraloría no implica automáticamente la existencia de responsabilidades ni constituye una sanción.

En esta etapa, los informes son remitidos a las entidades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.

En el caso de los presuntos hallazgos penales, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si existen méritos para iniciar procesos judiciales, mientras que las eventuales faltas disciplinarias y fiscales deberán ser analizadas por las autoridades competentes en cada materia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué encontró la Contraloría General de Antioquia en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas?
La Contraloría General de Antioquia identificó 31 presuntos hallazgos administrativos durante una auditoría al Hospital San Vicente de Paúl de Caldas. Entre ellos, algunos tendrían alcance disciplinario, fiscal y dos fueron trasladados por su posible connotación penal.
¿Qué significa que haya presuntos hallazgos penales?
Significa que la Contraloría encontró situaciones que podrían constituir un delito y, por ello, trasladó la información a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes. Esto no implica que existan condenas o responsabilidades definitivas.
¿El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas será intervenido?
Hasta el momento no se ha informado sobre una intervención al hospital. Lo conocido es que la Contraloría trasladó los presuntos hallazgos para que los organismos de control adelanten las investigaciones respectivas.

Temas recomendados

Salud
Red hospitalaria
EPS
Contraloría de Antioquia
Hospitales
Caldas
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