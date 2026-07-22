Contraloría de Antioquia alerta por presuntas irregularidades en el Hospital de Caldas

El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, uno de los principales centros asistenciales del sur del Valle de Aburrá, vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de que la Contraloría General de Antioquia trasladara a los organismos competentes una serie de presuntos hallazgos detectados durante una auditoría fiscal.
De acuerdo con la información conocida, el informe del ente de control identificó 31 presuntos hallazgos administrativos, de los cuales algunos tendrían incidencia disciplinaria y fiscal, mientras que dos fueron remitidos por su presunta connotación penal, situación que ahora deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes para determinar si existen responsabilidades individuales.
El informe ha generado preocupación entre distintos sectores del municipio, debido a la situación financiera y administrativa que desde hace varios años enfrenta el hospital.