Este domingo se realiza la prueba Saber 11 del Icfes: lo que necesita saber antes de presentar el examen

Este domingo 26 de julio, estudiantes de grado 11 de todo el país presentarán la prueba Saber 11, aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). El examen de Estado medirá las competencias alcanzadas durante la educación media, constituye uno de los requisitos para el ingreso a programas de educación superior y servirá como referencia para diferentes procesos de evaluación del sistema educativo. Ese mismo día también se realizarán las pruebas Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico.

Antes de asistir al examen, el Icfes recomienda verificar con anticipación el lugar de presentación a través de la plataforma oficial. Para hacerlo, los aspirantes deben seguir estos pasos: 1, Ingresar al portal oficial del Icfes. 2. Acceder a la sección de citaciones de las pruebas Saber 11 o ingresar a PRISMA. 3. Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados. 4. Descargar la citación, documento en el que aparecerán la dirección del sitio de aplicación, la fecha y el horario del examen.

Qué deben llevar y cuáles son las restricciones para presentar la prueba

La entidad indicó que los estudiantes únicamente podrán ingresar con los elementos autorizados para el desarrollo del examen: -Documento de identidad original. -Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso por Protección Temporal (PPT), junto con el documento de identidad del país de origen. -Lápiz con mina No. 2. -Borrador de nata. -Sacapuntas. En el caso de los documentos digitales autorizados por la Registraduría, estos deberán mostrarse desde la aplicación oficial. No serán aceptadas fotografías ni copias impresas del documento digital. El Icfes también recordó que durante la aplicación de la prueba está prohibido el uso de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico. Quienes ingresen con estos elementos deberán guardarlos en una bolsa de seguridad y solo podrán recuperarlos al finalizar la jornada. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar la anulación del examen.

La prueba evaluará cinco áreas y se desarrollará en dos sesiones obligatorias. FOTO: Icfes

Cómo está estructurada la prueba Saber 11

El examen se desarrolla en dos sesiones obligatorias de 4 horas y 30 minutos cada una, durante las cuales los estudiantes responderán cinco pruebas y un cuestionario socioeconómico. Las áreas evaluadas corresponden a Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés. Además, los participantes deberán diligenciar el cuestionario socioeconómico, conformado por preguntas de selección múltiple que no tienen calificación y cuya finalidad es recopilar información sobre factores asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación no se limita al conocimiento de conceptos. También busca medir la capacidad de aplicar esos conocimientos para resolver situaciones de la vida cotidiana y analizar diferentes contextos.

Ajustes para estudiantes con discapacidad

De acuerdo con la Resolución 675 de 2019, durante la inscripción los aspirantes reportados con una discapacidad diferente a la motriz pueden elegir entre presentar el cuadernillo estándar o un cuadernillo con ajustes razonables. Asimismo, quienes seleccionen esta última opción podrán decidir si presentan o no la prueba de inglés. El Icfes señaló que todos los estudiantes con discapacidad recibirán los apoyos solicitados durante el proceso de inscripción. Quienes opten por presentar el cuadernillo estándar deberán responder un mayor número de preguntas, por lo que dispondrán de menos tiempo para cada una en comparación con quienes presenten la versión adaptada.

Los resultados individuales de Saber 11 se publicarán el 25 de septiembre de 2026. FOTO: Icfes

Fechas de resultados y próximos exámenes del Icfes

Los resultados individuales de la prueba Saber 11 estarán disponibles el 25 de septiembre de 2026 en la página web del Icfes. Por su parte, quienes presenten el examen Pre Saber o la Validación del Bachillerato Académico podrán consultar sus puntajes a partir del 2 de octubre de 2026. El calendario de la entidad también establece que las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al segundo semestre se realizarán el 6 de septiembre, mientras que sus resultados serán publicados desde el 22 de diciembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: